ترک سیگار ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که سیگار را ترک می‌کنند، به خصوص اگر پس از آن اضافه وزن نداشته باشند، با خطر کمتر ابتلا به زوال عقل مواجه هستند.

«هوی چن»، محقق ارشد و رئیس دانشکده علوم روانشناسی و رفتاری در دانشکده پزشکی دانشگاه ژجیانگ در هانگژو چین، گفت: «مردم اغلب نگران اتفاقاتی هستند که پس از ترک سیگار رخ می‌دهد- از جمله افزایش وزن و تغییرات متابولیکی مرتبط.»

چن در یک بیانیه خبری گفت: «آنچه ما دریافتیم این است که ترک سیگار هنوز با نتایج بهتر مغزی مرتبط است، اما حفظ وزن ممکن است به حفظ این مزایا کمک کند.»

برای این مطالعه، محققان تقریباً 33000 بزرگسال میانسال و مسن بدون زوال عقل را به طور متوسط 10 سال پیگیری کردند. حدود 20٪ سیگاری فعلی، 36٪ سیگاری سابق و 43٪ هرگز سیگار نکشیده بودند.

شرکت‌کنندگان تقریباً هر دو سال یکبار در مورد وضعیت سیگار کشیدن، وزن و سلامت خود مصاحبه می‌شدند. آنها همچنین به طور منظم آزمایش‌های حافظه و تفکر را برای پیگیری سلامت مغزشان انجام دادند.

در طول مطالعه، نزدیک به ۵۹۰۰ نفر به زوال عقل مبتلا شدند.

افرادی که هنوز سیگار می‌کشیدند، با نرخ ۱.۵ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر-سال به زوال عقل مبتلا شدند، در حالی که این نرخ برای کسانی که در طول مطالعه سیگار را ترک کردند، ۱.۶ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر-سال بود. نفر-سال نشان دهنده میزان زمانی است که هر شرکت کننده در مطالعه صرف کرده است و همچنین تعداد افراد در مطالعه.

محققان دریافتند که به طور کلی، افرادی که سیگار را ترک کردند، در مقایسه با افرادی که به سیگار کشیدن ادامه دادند، ۱۶٪ خطر ابتلا به زوال عقل کمتری داشتند.

نتایج نشان داد که مزایای حاصل از ترک سیگار با گذشت زمان افزایش یافت، به طوری که افرادی که حدود هفت سال پیش سیگار را ترک کرده بودند، خطر ابتلا به زوال عقل مشابهی با افرادی داشتند که هرگز سیگار نکشیده بودند.

با این حال، محققان دریافتند که تغییرات وزنی که پس از ترک سیگار رخ داد، بر این مزیت مغزی تأثیر گذاشت.

این مطالعه می‌گوید افرادی که پس از ترک سیگار5 کیلوگرم یا کمتر وزن اضافه کردند، همچنان خطر ابتلا به زوال عقل کمتری را نشان دادند. با این حال، افرادی که 10 کیلوگرم یا بیشتر وزن اضافه کردند، این کاهش خطر را تجربه نکردند.

چن گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ترک سیگار ممکن است از سلامت مغز در درازمدت پشتیبانی کند، اما همچنین تأکید می‌کند که آنچه پس از ترک اتفاق می‌افتد، هم اهمیت دارد.»

چن افزود: «تحقیقات آینده برای درک بهتر چگونگی مدیریت وزن و سایر عوامل سبک زندگی که می‌توانند به افراد کمک کنند تا با افزایش سن، مزایای شناختی ترک سیگار را به حداکثر برسانند، مورد نیاز است.»