به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این بازی می‌تواند افسردگی را به طور قابل اعتمادی در کمتر از سه دقیقه تشخیص دهد.

محققان گفتند افرادی که زودتر از دیگران بازی را ترک می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که دچار بی‌لذتی شوند، یکی از ویژگی‌های اختلال افسردگی اساسی (MDD) که باعث می‌شود افراد توانایی لذت بردن از چیزهای معمولاً لذت‌بخش را از دست بدهند.

این مطالعه نشان داد افرادی که قبلاً با آزمایش‌های استاندارد مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند، ۵۰٪ زودتر از افرادی که افسردگی نداشتند، از بازی دست کشیدند.

«پل گلیمچر»، محقق ارشد و رئیس علوم اعصاب و مدیر موسسه علوم اعصاب کاربردی در دانشکده پزشکی گراسمن دانشگاه نیویورک، در یک بیانیه خبری گفت: «بازی رفتاری ما سرنخ‌هایی از آنچه در مغز بیماران مبتلا به افسردگی اتفاق می‌افتد، به ما می‌دهد که امیدواریم به ما اجازه دهد آنها را به همان اندازه که با گرفتن فشار خون کسی بیماری قلبی را تشخیص می‌دهیم، شناسایی کنیم.»

این بازی شامل جمع‌آوری سیب‌هایی است که از درختان دیجیتال می‌افتند. با جستجوی غذا توسط بازیکنان، هر درخت در هر دور برداشت، سیب کمتری می‌دهد.

محققان پیگیری کردند که بازیکنان بازی- ۵۰ نفر مبتلا به افسردگی و ۷۰ نفر بدون افسردگی- چقدر زود از کاشت یک درخت دست می‌کشند و به سراغ درخت بعدی می‌روند.

به طور متوسط، افراد بدون افسردگی تا زمانی که میزان برداشت به 5 عدد کاهش یابد، به کاشت یک درخت ادامه می‌دادند.

اما افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (MDD) بسته به شدت افسردگی خود، خیلی زودتر از کاشت یک درخت دست می‌کشیدند. معمولاً وقتی میزان برداشت به 8 یا 9 سیب کاهش می‌یافت، از کاشت یک درخت دست می‌کشیدند.

«آدیث ویتالا»، محقق ارشد و دانشجوی پزشکی و دکترا در آزمایشگاه گلیمچر در دانشگاه نیویورک، گفت: «به نظر نمی‌رسد بیماران مبتلا به افسردگی بتوانند انتظارات خود را به طور معمول با تغییر شرایط وفق دهند، که این به ما نشان می‌دهد که چه مشکلی در مکانیسم مغز آنها وجود دارد.»

محققان افزودند که این نتایج همچنین ممکن است به پزشکان کمک کند تا انواع مختلف افسردگی را که می‌تواند بر بیماران تأثیر بگذارد، تجزیه و تحلیل کنند.