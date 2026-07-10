به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار جمعه شب با حضور در محل استقرار گروه جهادی چشم پزشکی در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان، از روند ارائه خدمات رایگان چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی به مددجویان بازدید کرد و از تلاش پزشکان و اعضای این گروه جهادی در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار قدردانی کرد.

فرماندار عسلویه به همراه معاون سیاسی،رئیس کمیته امداد امام خمینی، رئیس شبکه بهداشت، رئیس آموزش و پرورش در جریان بازدید از فعالیت گروه جهادی چشم پزشکی مستقر در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان، با تقدیر از تلاش‌های پزشکان و اعضای این گروه، ارائه خدمات رایگان درمانی به اقشار نیازمند را اقدامی ارزشمند و خداپسندانه دانست.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در قالب این اردوی جهادی، بیش از ۲۰۰ نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان عسلویه به صورت رایگان از خدمات تخصصی معاینه چشم، بینایی‌سنجی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شدند.