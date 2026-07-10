عبدالرسول امینی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ویژه بینایی‌سنجی و تأمین عینک رایگان برای مددجویان تحت حمایت این نهاد با پیگیری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر و همکاری گروه جهادی کیمیاگران در شهرستان گناوه اجرا شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه، افزود: در قالب این طرح، بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به صورت کاملاً رایگان تحت معاینه بینایی‌سنجی قرار گرفتند و عینک مورد نیاز آنان نیز بدون دریافت هزینه تأمین شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه با اشاره به استقبال گسترده مددجویان از این طرح بیان کرد: این اقدام جهادی در راستای کاهش بخشی از مشکلات درمانی و معیشتی خانواده‌های تحت حمایت و با هدف خدمت‌رسانی هرچه بهتر به ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی انجام شد.

وی ادامه داد: خدمت به محرومان همواره از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و کمیته امداد نیز با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، توسعه خدمات درمانی و حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است.

امینی‌فر با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر و همکاری گروه جهادی کیمیاگران، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای سایر خدمات پزشکی رایگان به مددجویان تحت حمایت در آینده نیز در دستور کار قرار دارد و این خدمات به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.