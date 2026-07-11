به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین اعلام کرد که تعهد کشورش به کره شمالی به عنوان کشور دوست بدون توجه به چگونگی تحولات شرایط بین‌المللی تغییر نخواهد کرد.

شی ۱۸ خردادماه نیز در نخستین سفرش به کره شمالی که پس از تقریباً ۷ سال صورت گرفت در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تأکید کرد که دوستی دیرینه میان چین و کره شمالی تغییر نخواهد کرد.

رهبران دو کشور در سخنانی متعهد شدند که اعتماد سیاسی پکن و پیونگ یانگ را تعمیق بخشیده، همکاری های فیمابین را گسترش دهند و هماهنگی در زمینه امنیت و توسعه منطقه‌ای را تقویت کنند.