به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در جلسه حزب کارگر حاکم در کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور اعلام کرد که گسترش مداوم نیروهای هسته‌ای کره شمالی «صحیح‌ترین و منحصر به فردترین راه» برای مقابله با جهانی است که به طور فزاینده‌ ای بی‌ ثبات می‌ شود.

به گزارش این رسانه، سخنان رهبر کره شمالی خطاب به تهدیدهای فزاینده از سوی آمریکا و متحدانش بیان شده است.

این اظهارات تنها جدیدترین مورد از جریان اخیر اظهارات رهبری کره شمالی است که شاهد تعهد کیم به تجهیز کشتی‌های جنگی به موشک‌های هسته‌ای، تولید ۲ برابری سلاح‌ ها و گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور با «سرعت تصاعدی» بوده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، کیم جونگ اون با ورود ناوشکن جدید به فعالیت، از نیروی دریایی مسلح به سلاح هسته‌ای استقبال کرد.

کره شمالی رسماً چوئه هیون یک ناوشکن ۵ هزار تنی را که پیونگ یانگ آن را نمادی از پیشرفت قابلیت‌ های دریایی و هسته‌ای این کشور توصیف می‌کند، به بهره‌برداری رساند.

کیم در مراسمی در بندر غربی نامپو اعلام کرد که دوران نیروی دریایی صرفاً به عنوان یک نیروی دفاعی ساحلی به پایان رسیده است.

وی گفت که چوئه هیون نمایانگر یک تغییر راهبردی است؛ یک نیروی تمام عیار مجهز به ابزارهای راهبردی، زیرا تسلیحات هسته‌ای نیروی دریایی طبق برنامه پیش می‌رود.