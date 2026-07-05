  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹

کره شمالی یک موشک‌های کروز راهبردی شلیک کرد

کره شمالی یک موشک‌های کروز راهبردی شلیک کرد

رسانه رسمی کره شمالی اعلام کرد که رهبر این کشور بر آزمایش شلیک موشک‌های کروز راهبردی نظارت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی بر آزمایش شلیک یک موشک کروز راهبردی و همچنین ارزیابی سامانه‌های ضدکشتی، ضدزیردریایی و پدافند هوایی ناوشکن «کانگ کون» نظارت کرده است.

بر اساس این گزارش، این آزمایش‌ها روز چهارشنبه و در چارچوب ارزیابی سامانه‌های رزمی این ناوشکن تازه‌ساخت انجام شد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی افزود که این ارزیابی‌ها شامل بررسی توانایی‌های شناسایی اهداف، پردازش اطلاعات، سامانه‌های یکپارچه آتش، توپ‌های دریایی، توپ‌های خودکار و تجهیزات جنگ الکترونیک بوده است.

کد مطلب 6879586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها