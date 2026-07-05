به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی بر آزمایش شلیک یک موشک کروز راهبردی و همچنین ارزیابی سامانه‌های ضدکشتی، ضدزیردریایی و پدافند هوایی ناوشکن «کانگ کون» نظارت کرده است.

بر اساس این گزارش، این آزمایش‌ها روز چهارشنبه و در چارچوب ارزیابی سامانه‌های رزمی این ناوشکن تازه‌ساخت انجام شد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی افزود که این ارزیابی‌ها شامل بررسی توانایی‌های شناسایی اهداف، پردازش اطلاعات، سامانه‌های یکپارچه آتش، توپ‌های دریایی، توپ‌های خودکار و تجهیزات جنگ الکترونیک بوده است.