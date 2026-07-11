وضعیت شالیزارهای آمل مطلوب است

محمد هادی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از ورود ۲۸ هزار هکتار از شالیزارهای این شهرستان به مرحله خوشهدهی خبر داد و گفت: با مدیریت مناسب مزارع، شرایط تولید برنج در سال زراعی جاری مطلوب ارزیابی میشود.
وی از رسیدن ۶۵ درصد از شالیزارهای این شهرستان به مرحله خوشهدهی خبر داد و اظهار کرد: از مجموع ۴۳ هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج در آمل، تاکنون ۲۸ هزار هکتار وارد این مرحله مهم از رشد شده است.
محمد هادیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت مزارع برنج شهرستان رضایتبخش است، افزود: مدیریت مناسب منابع آب، اجرای بهموقع عملیات کنترل آفات و بیماریها و همراهی شالیکاران موجب شده است مزارع از نظر رشد، سبزینگی و تراکم خوشهها در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند.
وی با اشاره به ادامه نظارتهای فنی بر مزارع تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی تا زمان برداشت، وضعیت مزارع را بهصورت مستمر رصد میکنند و توصیههای لازم درباره تغذیه گیاه و همچنین پیشگیری از خسارت آفات و بیماریهایی مانند کرم ساقهخوار برنج و بلاست را به بهرهبرداران ارائه میدهند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تأکید بر نقش راهبردی تولید برنج در اقتصاد منطقه خاطرنشان کرد: برنج مهمترین محصول کشاورزی شهرستان آمل و منبع اصلی درآمد هزاران خانوار روستایی است و موفقیت مزارع در عبور از مرحله خوشهدهی، چشمانداز مناسبی برای حفظ تولید، تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصاد روستاها در فصل برداشت ایجاد کرده است.
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