https://mehrnews.com/x3cxjb ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۵ کد مطلب 6884361 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۵ مردم گرگان فریاد خونخواهی سر دادند گرگان-مردم گرگان در تجمع شبانه فریاد خون خواهی سر دادند. دریافت 136 MB کد مطلب 6884361 کپی شد مطالب مرتبط نگینشهر با نوای وحدت، همصدا با جبهه مقاومت شد آزادشهر میزبان اجتماع شبانه حامیان مقاومت شد مردم رامیان پای کار انقلاب خروش شبانه مردم کردکوی در حمایت از جبهه مقاومت طنین شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در چرام ضیاءآباد در شب ۱۳۳؛ تداوم حضور مردم در اجتماع شبانه دانسفهان در شب ۱۳۳؛ اجتماع مردمی در امتداد شبهای همدلی برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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