  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۵

مردم گرگان فریاد خون‌خواهی سر دادند

مردم گرگان فریاد خون‌خواهی سر دادند

گرگان-مردم گرگان در تجمع شبانه فریاد خون خواهی سر دادند.

دریافت 136 MB
کد مطلب 6884361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها