طنین شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در چرام

چرام-مردم چرام در صد و سی و دومین قرارهای شبانه شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند.