https://mehrnews.com/x3cxgw ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۵ کد مطلب 6884279 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۵ طنین شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در چرام چرام-مردم چرام در صد و سی و دومین قرارهای شبانه شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند. دریافت 31 MB کد مطلب 6884279 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد نگینشهر با نوای وحدت، همصدا با جبهه مقاومت شد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان مردم گرگان گفتند؛ تا ابد خونخواه رهبر شهید هستیم کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند مردم گرگان فریاد خونخواهی سر دادند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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