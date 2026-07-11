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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۵

طنین شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در چرام

طنین شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در چرام

چرام-مردم چرام در صد و سی و دومین قرارهای شبانه شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

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کد مطلب 6884279

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