به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح اقدامات حوزه سلامت در آیین وداع ، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، روز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد.

جعفر میعادفر، نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت در ستاد مراسم وداع، بدرقه و تدفین «قائد شهید» و رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به عملکرد مجموعه وزارت بهداشت در جریان برگزاری این مراسم اظهار کرد:خوشبختانه با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده، اتفاقات احتمالی به حداقل رسید و این موفقیت حاصل تلاش همه بخش‌های حوزه سلامت، از نیروهای بهداشت با نقش‌های پیشگیرانه و مراقبتی تا کادر درمان و مراکز درمانی بود.

وی با بیان اینکه مسئولیت حوزه سلامت استان تهران را نیز بر عهده داشته است، اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد استان‌ها را ارزیابی کنیم، استان تهران منظم‌ترین عملکرد را داشت. البته در هر دو شهر تهران و مشهد، حوزه سلامت با نظم و آمادگی کامل فعالیت کرد.

میعادفر ادامه داد: در جریان این مأموریت، ۱۸ بیمارستان و ۸۴۰ تیم واکنش در آماده‌باش بودند و در مشهد نیز نیروهای امدادی با تجهیزات پیشرفته و کیف‌های کمک‌های اولیه در میان جمعیت مستقر بودند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر بالین افراد نیازمند خدمات حاضر می‌شدند.

وی از استقرار بانک خون برای نخستین بار در تهران، قم و مشهد خبر داد و گفت: همچنین تیم‌های EMT در مسیر حرکت زائران و مجاوران مستقر بودند که به‌ویژه در مشهد نقش پررنگی در ارائه خدمات درمانی ایفا کردند. این تیم‌ها متشکل از پزشک، پرستار و سایر نیروهای درمانی بودند.

به گفته وی، ۴۴ واحد اتاق سرد در مسیر حرکت زائران پیش‌بینی شد و حدود ۵۰۰ هزار لیتر سرم نیز به دلیل گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی و بیماری‌های ناشی از آب و غذا ذخیره و آماده‌سازی شد.

میعادفر با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت تصریح کرد: پنج تیم بهداشتی بر اجرای اقدامات بهداشتی نظارت داشتند. همچنین حدود هزار و ۲۰ دانشجو به عنوان زائر در مراسم حضور یافتند و ۵۰۰ نفر از دانشجویان نیز در قالب تیم‌های داوطلب، هم در مسیر حرکت زائران و هم در محل اسکان دانشجویان، به همکاران حوزه سلامت خدمات‌رسانی کردند.

رئیس سازمان اورژانس گفت: ۱۱۴ هزار و ۹۶۵ نفر خدمات درمانی موردنیاز را در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب دریافت کردند.

وی با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: منظم‌ترین مراسم در حوزه سلامت در استان تهران برگزار شد و کمیته‌ها به خوبی هماهنگ بودند؛ ۱۸ بیمارستان سیار در تهران، قم و مشهد، ۱۱۹۱ آمبولانس، موتورلانس و بالگرد، ۳۴۴۴ تکنسین فوریت پزشکی و ۸۴۰ تیم واکنش سریع که به صورت پیاده در جمعیت حضور می‌یافتند در این مراسم مستقر بودند.

به گفته وی، ۵۱۰ تیم بهداشتی در این سه استان بر خدمات توزیع غذا و آب نظارت می‌کردند.

میعادفر تصریح کرد: ۷ هزار دانشجوی زائر و ۵۰۰ نفر تیم دانشجویی داشتیم که به ما در مسیر حرکت زائرین کمک می‌کردند و ۱۱۴ هزار و ۹۶۵ نفر که ۵۲ هزار نفر از آن‌ها در تهران، ۴ هزار و ۳۳۶ در قم و ۵۷ هزار نفر در مشهد بودند، خدمت گرفتند و ۴۱۵ نفر نیز در مسیر حرکت زائران در استان‌ها به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه و خدمات درمانی دریافت کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: ۵۶ هزار نفر توسط آمبولانس ‌ها و خودروهای امدادی خدمات را دریافت کردند و ۳۴۸ مورد جراحی سرپایی در بیمارستان‌های صحرایی و موقت انجام شد و ۴۶۵۹ مراجعه یا انتقال از طریق فوریت‌های پزشکی به بیمارستان‌های تخصصی صورت گرفت.

توکلی: ۳۶۰۰ بازرسی بهداشتی و استقرار ۶ بیمارستان سیار برای مراسم تشییع رهبر شهید

در ادامه نشست خبری، نادر توکلی، رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تشریح اقدامات حوزه بهداشت و درمان در این مراسم، گفت: به‌دلیل پیچیدگی‌های مراسم وداع و تشییع و حضور انبوه جمعیت در فضایی متراکم، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت و ستاد مرکزی مراسم تشییع با مشارکت بخش‌های مختلف تشکیل شد.

رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مقام عالی وزارت بهداشت نیز بر آغاز زودهنگام فعالیت‌های کمیته بهداشت، انجام هماهنگی‌های لازم و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید داشتند. در همین راستا، آموزش‌های عمومی، دستورالعمل‌های خودمراقبتی و اطلاع‌رسانی‌های لازم به مردم انجام شد که نقش مهمی در برگزاری مطلوب مراسم داشت.

توکلی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت محیط گفت: بالغ بر ۳۰۰ نفر از کارشناسان بهداشت محیط در قالب ۱۶۰ تیم و در دو شیفت ۱۲ ساعته در محل مراسم حضور داشتند. در این مدت حدود ۳۶۰۰ مورد بازرسی از ایستگاه‌های صلواتی انجام شد و بیش از ۲۹۰۰ مورد بازرسی نیز از مراکز اسکان زائران صورت گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به استقرار گسترده زائران در زائرسراها، زائرشهرها و سایر محل‌های اسکان، پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب و غذا از اولویت‌های اصلی بود. تیم‌های بهداشتی به‌صورت فعال بر تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی نظارت داشتند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا احتمال بروز بیماری، موضوع به سرعت گزارش و اقدامات اولیه انجام می‌شد و از ادامه فعالیت آشپزخانه‌های غیربهداشتی جلوگیری به عمل آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه آب و مواد غذایی خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری‌های متعددی از آب آشامیدنی، مواد غذایی و سایر اقلام مرتبط انجام شد. همچنین با هماهنگی شهرداری تهران، آموزش‌های لازم به موکب‌ها ارائه و از مسئولان آنها تعهد گرفته شد تا تمامی اصول و ضوابط بهداشتی را رعایت کنند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان نظام سلامت اظهار کرد: اگرچه معمولاً خدمات حوزه درمان بیش از سایر بخش‌ها دیده می‌شود، اما مجموعه بهداشت نیز نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات ایفا کرد. حوزه درمان نیز همانند سایر بحران‌ها با اعلام آماده‌باش کامل، وارد فاز آمادگی صددرصدی شد.

توکلی تأکید کرد: با وجود آماده‌باش مراکز درمانی، هیچ‌یک از خدمات روتین سلامت در کشور تعطیل نشد و ارائه خدمات عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی طبق روال ادامه داشت. در عین حال، مدیریت بیمارستان‌ها به‌گونه‌ای انجام شد که آمادگی لازم برای ارائه خدمات به زائران نیز فراهم باشد.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت برای مدیریت تجمعات انبوه گفت: بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، دسترسی سریع مردم به خدمات پایه حیات در چنین مراسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید این خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با تجهیزات و نیروهای تخصصی ارائه شود.

رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب افزود: در نخستین سطح امدادرسانی، تکنسین‌های اورژانس با هدایت متخصصان و با بهره‌گیری از تجهیزات کامل مشابه اورژانس بیمارستانی، خدمات لازم را ارائه می‌کردند. همچنین شش بیمارستان سیار در حلقه مرکزی مراسم مستقر شد که امکان ارائه تمامی خدمات درمانی، حتی انجام زایمان اورژانسی در صورت نیاز، در آنها پیش‌بینی شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تشریح بخش دیگری از اقدامات درمانی انجام‌شده در این مراسم، گفت: نیروهای اورژانس تهران و جمعیت هلال‌احمر در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم جانمایی شده بودند و علاوه بر ارائه خدمات اولیه امدادی، در صورت نیاز بیماران را به بیمارستان‌ها منتقل می‌کردند.

وی افزود: در بیمارستان‌های تهران حدود یک‌هزار و ۷۴۰ مورد خدمت درمانی و دارویی به مراجعه‌ کنندگان ارائه شد و در مواردی که نیاز به اعزام و انتقال وجود داشت، بیماران به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با اشاره به رسیدگی فوری به بیماران اورژانسی اظهار کرد: در موارد سکته مغزی و سکته قلبی، با اعزام به‌موقع بیماران، اقدامات درمانی اولیه در زمان طلایی انجام شد که نقش مهمی در حفظ جان بیماران داشت.

توکلی ادامه داد: شش بیمارستان سیار مستقر در حلقه مرکزی مراسم و دو بیمارستان پشتیبان خارج از محدوده مرکزی، در مجموع حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ ویزیت تخصصی انجام دادند و خدمات درمانی مورد نیاز را به زائران ارائه کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس سناریوهای از پیش طراحی‌شده، آمادگی کامل برای انتقال بیماران وجود داشت، تصریح کرد: هماهنگی بسیار مطلوبی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت برقرار بود و ظرفیت ارائه خدمات درمانی کشور فراتر از نیاز پیش‌بینی‌شده این مراسم بود. دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی نیروهای مسلح، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر بخش‌های درمانی نیز در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد حاکمیت باید نگاه ویژه‌تری به حوزه سلامت، از خدمات بهداشتی و امدادی تا خانه‌های بهداشت، خانه‌های سلامت و مراکز درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی داشته باشد تا با تقویت منابع انسانی و توجه ویژه به سرمایه انسانی، تاب‌آوری نظام سلامت بیش از پیش افزایش یابد.

توکلی با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده خاطرنشان کرد: در این عملیات، پیشرفته‌ترین خدمات تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات پزشکی و ظرفیت آزمایشگاه‌های اورژانس در اختیار مردم قرار گرفت و این موفقیت حاصل تلاش همه کارکنان نظام سلامت بود.

در ادامه این نشست خبری، رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد پیشگیرانه در برنامه‌ریزی خدمات سلامت برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: همه امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی و امدادی پیش‌بینی و فراهم شده بود، اما هدف اصلی از این تمهیدات، پیشگیری از بروز حوادث و کاهش نیاز مردم به دریافت خدمات درمانی بود.

وی افزود: امیدوار بودیم مردم بدون نیاز به استفاده از این امکانات، به راحتی در مراسم حضور پیدا کنند و خوشبختانه با مدیریت هوشمندانه برگزارکنندگان، حوادث بسیار کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها رخ داد و مراسم با شرایط مطلوبی برگزار شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات اورژانس هوایی گفت: در مجموع تنها هفت مورد انتقال هوایی بیمار انجام شد و اگرچه در مشهد نیز برای استفاده از اورژانس هوایی آمادگی کامل وجود داشت، اما به دلیل شرایط مناسب، نیازی به بهره‌گیری از این ظرفیت ایجاد نشد.

میعادفر همچنین به هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل امدادی اشاره کرد و گفت: با همکاری ستاد برگزاری مراسم، یکی از خطوط منتهی به مصلی به‌طور اختصاصی برای تردد نیروهای امدادی و عملیات اورژانس در نظر گرفته شده بود و هیچ مسافری در آن مسیر جابه‌جا نمی‌شد؛ به همین دلیل، نیروهای امدادی امکان دسترسی سریع و انتقال به‌ موقع بیماران را در طول مراسم داشتند.

رئیس اورژانس کشور گفت: ۳۵ هزار و ۳۲۵ مورد نظارت بهداشتی صورت گرفت که ۱۰۹ مورد به مراجع قضایی معرفی شدند. ۱۶ هزار و ۲۷۰ مورد سنجش مواد غذایی در لحظه انجام شد و مواد غذایی فاسد معدوم شدند. ۱۳ هزار و ۴۶۴ مورد نیز کلرسنجی آب آشامیدنی داشتیم.

میعادفر خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و استقرار هوشمندانه نیروهای امدادی در تمامی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، خوشبختانه این رویداد بزرگ در تمامی مراحل وداع، بدرقه و تدفین پیکر شهدا، بدون گزارش فوتی و یا آسیب جسمانی خاصی با موفقیت کامل به پایان رسید.

وی با اشاره به امادگی برای مراسم اربعین گفت: از هفته آینده باید در مرزهای ۸ گانه حضور پیدا کنیم و برنامه ریزی های موجود انجام شود و این مراسم را هم به خوبی برگزار کنیم.

میعادفر با اشاره به حملات اخیر دشمن در چند استان کشور، گفت: مشکلی در ارائه خدمات به مصدومان و افراد نداشتیم و برای رفع کمبودها از تهران و استان های دیگر برای ارائه خدمات کمک گرفتیم و اورژانس دچار اختلالی در روند خدمت‌رسانی نشد.