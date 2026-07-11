به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، دکتر شکریه ، رئیس این دانشگاه، طی حکم مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۰، اعضای شورای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) دانشگاه را برای مدت دو سال، به شرح ذیل منصوب کرد.

دبیر شورای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) دانشگاه:

دکتر حسن صادقی نائینی(مدیر دفتر سلامت، ایمنی و محیط‌زیست دانشگاه)



اعضای شورای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) دانشگاه عبارتند از:

دکتر محمد صدیقی، معاون پژوهش و تعاملات صنعتی دکتر مرتضی اسمعیلی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی

دکتر حبیب‌اله اکبری معاون دانشجویی

دکتر ادریس فیلی مدیرکل حراست

دکتر سروش برادران عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتر فرید توتونچیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

دکتر محسن صفاردزفولی عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر حمیدرضا عابدی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

دکتر روزبه قوسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

دکتر حسن ملکی‌تبار عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

دکتر زینب پورانصاری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر فرانک منطقی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

دکتر آسیه نمازی عضو هیأت علمی گروه تربیت‌بدنی

جامعه دانشگاهیان علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به اعضای شورای سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE) دانشگاه، برای آنان آرزوی توفیق روزافزون دارد.