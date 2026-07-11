حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به افزایش خطر غرق شدگی همزمان با فرا رسیدن فصل گرما در کاشان اظهار کرد: با افزایش دمای هوا و استقبال شهروندان از شنا و تفریحات آبی، متأسفانه هر ساله شاهد افزایش حوادث غرقشدگی هستیم. بررسیها نشان میدهد بخش عمده این حوادث در مکانهای غیرمجاز مانند استخرهای کشاورزی، سدها، رودخانهها و کانالهای انتقال آب رخ میدهد که فاقد هرگونه امکانات ایمنی و نجاتغریق هستند.
وی با اشاره به آمار حوادث امسال در شهرستان کاشان ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین مورد غرقشدگی گزارش شده که متأسفانه دو مورد از این حوادث به فوت افراد منجر شده است. همچنین دو کودک زیر پنج سال که دچار غرقشدگی شده بودند، با اقدام بهموقع نیروهای اورژانس و کادر درمان احیا و از مرگ نجات یافتند. این حوادث نشان میدهد که غفلت، حتی برای چند لحظه، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
سرپرست مرکز بهداشت کاشان با بیان اینکه کودکان از آسیبپذیرترین گروههای سنی در برابر غرقشدگی هستند، تصریح کرد: والدین باید در تمام مدت حضور در کنار استخرها، حوضها، مخازن آب و استخرهای کشاورزی، نظارت مستقیم و مستمر بر کودکان داشته باشند، زیرا غرقشدگی معمولاً بیصدا و در مدتزمانی بسیار کوتاه رخ میدهد.
وی از شهروندان خواست از شنا در منابع آبی غیرمجاز و فاقد نجاتغریق خودداری کرده و تنها از استخرهای مجاز و استاندارد استفاده کنند.
وجگانی شنا بهصورت انفرادی، شیرجه زدن در محلهایی با عمق نامشخص، بیتوجهی به تابلوهای هشداردهنده و ورود به آب پس از خستگی شدید یا مصرف داروهای خوابآور را از مهمترین عوامل افزایش خطر غرقشدگی برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان نیازمند مشارکت همگانی در رعایت اصول ایمنی است، خاطرنشان کرد: آموزش مهارت شنا، آشنایی با اصول اولیه احیای قلبی ـ ریوی (CPR)، افزایش آگاهی عمومی و مراقبت مستمر از کودکان، از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از غرقشدگی است و امیدواریم با رعایت این توصیهها، تابستانی ایمن و بدون حادثه برای همه شهروندان رقم بخورد.
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