مدیرعامل مینی پالایشگاه پلدختر توسط دادستانی احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق در یک واحد پالایشگاهی کوچک خصوصی، در محل وقوع حادثه حاضر شد تا از نزدیک بر روند عملیات مهار آتش و ایمن‌سازی محیط نظارت کند.

وی در این حضور میدانی، ضمن ارزیابی وضعیت میدانی و نحوه مواجهه با خطر، دستورات لازم را به تیم‌های امدادی و کارشناسان فنی برای پیشگیری از گسترش حریق و حفظ جان کارکنان صادر کرد و با بررسی شواهد اولیه، بر لزوم مستندسازی دقیق ابعاد وقوع حادثه جهت تکمیل پرونده قضایی تأکید کرد.

امرایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر، در تشریح جزئیات اقدامات قضایی پس از حریق در مینی پالایشگاه خصوصی این منطقه، از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیرعامل این واحد صنعتی خبر داد.

امرایی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با ترک فعل‌ها و بی‌توجهی به مسائل ایمنیِ منجر به وقوع حوادث ناگوار، کاملاً قاطعانه عمل خواهد کرد، گفت: متأسفانه در حالی شاهد وقوع این حادثه هستیم که تنها دو هفته پیش، در جریان بازدید میدانی از این مینی پالایشگاه، تذکرات لازم و اخطارهای قانونی در خصوص ناایمن بودن محل دپوی پسماند روغن و خطرات احتمالی آن به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.

وی افزود: عدم توجه به تذکرات قضایی و پروتکل‌های ایمنی، مصداق بارزِ به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی است و در همین راستا، دستورات قضایی لازم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه، شناسایی مقصران و تعیین میزان قصور احتمالی صادر شده است.

دادستان پلدختر تصریح کرد: مدیرعامل این مجموعه برای ارائه توضیحات و بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی به دادستانی احضار شده است. پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و در صورت احراز کوتاهی یا بی‌توجهی به دستورات پیشگیرانه دستگاه قضایی، برخورد قاطع قانونی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای صورت خواهد گرفت.

امرایی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان کارگران و تأمین ایمنی اماکن صنعتی برای دادستانی اولویت است و واحدهای خصوصی ملزم به رعایت دقیق استانداردها هستند؛ چرا که هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، عواقب قانونی سنگینی برای متولیان امر به همراه خواهد داشت.