به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن با صدور بیانیه‌ای نسبت به هرگونه اقدام عربستان سعودی برای تشدید محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا هشدار داد.

این وزارتخانه تأکید کرد که حکومت عربستان باید به‌خوبی بداند دوران محاصره یمن به پایان رسیده و دیگر قابل بازگشت نیست.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی به‌تنهایی مسئول پیامدهای هرگونه اقدام «نسنجیده» از سوی خود یا نیروهای وابسته‌اش در راستای تثبیت محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا خواهد بود.

در این بیانیه آمده است که تلاش عربستان برای پنهان شدن پشت نیروهای وابسته به خود، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در پایان هشدار داد که هرگونه اقدام جدید از سوی عربستان، به منزله شلیک آخرین گلوله به روند کاهش تنش و توافق آتش‌بس تلقی خواهد شد.