محور آسیب دیده ریلی مشهد در کمتر از ۱۵ ساعت بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن موسوی، قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، امروز (شنبه، ۲۰ تیر) در نشست خبری تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۶ تیرماه، ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ شهرستان به مقصد تهران و بالعکس به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع اختصاص یافت.

وی افزود: از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه نیز ۸۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری از ۲۵ مبدأ شهرستان‌ها به مقصد مشهد مقدس و همچنین در مسیر بازگشت از مشهد به مسافران و زائرانی که قصد شرکت در مراسم تشییع و تدفین را داشتند اختصاص یافت.

موسوی با اشاره به افزایش ظرفیت قطارهای حومه‌ای بیان کرد: از ۱۳ تا ۱۵ تیرماه ظرفیت قطارهای حومه‌ای برای انتقال مسافران از شهرهای پرند، پیشوا، گرمسار، ورامین، کرج و هشتگرد به تهران و همچنین بازگشت آنها، در طول شبانه‌روز دو برابر شد و این برنامه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود اجرا شد.

وی ادامه داد: ظرفیت قطارهای حومه‌ای و بین‌شهری مسیر قم نیز در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه برای انتقال شرکت‌کنندگان در مراسم افزایش یافت و هر میزان تقاضایی که در ایستگاه راه‌آهن تهران ایجاد می‌شد، با اعزام ریل‌باس‌ها و قطارهای ترن‌ست فوق‌العاده پاسخ داده شد.

قائم‌مقام راه‌آهن تصریح کرد: در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، با توجه به افزایش تقاضای سفر در داخل استان خراسان رضوی، چهار رام ریل‌باس و دو رام قطار ترن‌ست به مشهد مقدس اعزام شد تا مسافران ایستگاه‌های سلام، تربت، نیشابور و نقاب بتوانند در مراسم تشییع و تدفین حضور پیدا کنند و در مسیر بازگشت نیز همین خدمات ارائه شد.

وی یادآور شد: در مجموع، علاوه بر ظرفیت قطارهای حومه‌ای، از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه، ۲۰ قطار مسافری در مسیر تهران - مشهد و بالعکس در اختیار مسافران قرار گرفت تا پاسخگوی افزایش تقاضای سفر باشد.

موسوی با اشاره به فعالیت مستمر ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: این ستاد در تمامی روزهای اجرای مراسم به‌صورت مستمر فعال بود و به‌صورت لحظه‌ای وضعیت حضور مسافران و میزان تقاضا در ایستگاه‌های تهران، قم و مشهد را رصد می‌کرد و هرجا میزان تقاضا فراتر از ظرفیت بلیت‌های پیش‌فروش‌شده بود، بلافاصله قطار فوق‌العاده پیش‌بینی یا واگن‌های جدید به قطارها اضافه می‌شد.

اختصاص قطار فوق‌العاده برای خانواده شهدای میناب

قائم‌مقام راه‌آهن ادامه داد: برای خانواده‌های معظم شهدای حادثه میناب نیز قطار فوق‌العاده اختصاص یافت تا بتوانند در مراسم تشییع حضور پیدا کنند و برنامه‌های استقبال و بدرقه این خانواده‌ها نیز با هماهنگی کامل انجام شد.

وی با اشاره به حمله به زیرساخت‌های ریلی کشور اظهار کرد: بامداد ۱۸ تیرماه و درست در زمانی که بخش قابل توجهی از قطارهای مسافری به مقصد مشهد مقدس در حال انتقال شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع بودند، رژیم صهیونیستی - آمریکایی با هدف ایجاد اختلال در حضور مردم در این مراسم، یکی از پل‌های محور ریلی مشهد را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن، هر دو خط ریلی این محور دچار آسیب شد.

موسوی بیان کرد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، کمتر از ۱۵ ساعت پس از حمله، یکی از دو خط آسیب‌دیده ترمیم و مسیر ریلی دوباره برای تردد قطارها بازگشایی شد. همزمان با عملیات بازسازی، مدیریت تردد حدود ۳۰ قطار در مسیر مشهد مقدس نیز انجام شد تا وقفه‌ای در انتقال مسافران ایجاد نشود. در این راستا، با همکاری سازمان راهداری، اتوبوس‌های مورد نیاز از مشهد مقدس تأمین شد و همچنین قطارهای ترن‌ست برای ادامه سفر مسافران پیش‌بینی شد.