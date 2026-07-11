به گزارش خبرنگار مهر، مهران قربانی، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی، امروز (شنبه، ۲۰ تیر) در نشست خبری گزارش اقدامات این وزارتخانه در مراسم تشییع رهبر شهید، با بیان اینکه پیش از اجرای طرح نیز اعلام شد، کشور در آستانه اجرای یکی از بزرگترین و پیچیدهترین عملیاتهای حملونقل تاریخ ایران قرار داشت، گفت: عملیاتی که از نظر حجم تقاضا، تمرکز مکانی در شهرهای هدف از جمله تهران، قم و مشهد، فشردگی زمانی، شرایط دمایی و حساسیتهای اجتماعی و عاطفی، با بسیاری از عملیاتهای حملونقل پیشین قابل مقایسه نبود.
وی افزود: امروز میتوانیم با اطمینان و سربلندی اعلام کنیم که این طرح بزرگ، با وجود همه محدودیتها، دشواریها و پیچیدگیهای اجرایی، با موفقیت به پایان رسید و شبکه حملونقل برونشهری کشور توانست مأموریت خود را در سطحی قابل قبول، منظم، ایمن و شایسته به انجام برساند.
قربانی بیان کرد: مسئولیت کارگروه زیرساخت و امور حملونقل شهری برای جابهجایی زائران، مشتاقان و شرکتکنندگان در این مراسم، از سوی دولت و با ابلاغ معاون رئیسجمهور به وزیر راه و شهرسازی، واگذار شده بود.
وی ادامه داد: در وزارت راه و شهرسازی، بهویژه در حوزه حملونقل کشور و با هماهنگی کامل میان بخشهای برونشهری و درونشهری، متناسب با اهمیت و عظمت این رویداد، برنامهریزیهای لازم انجام شد و با بسیج حداکثری امکانات و ظرفیتهای موجود، اقدامات اجرایی مناسبی برای اجرای این مأموریت به عمل آمد.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: برای اجرای شایسته طرح حملونقل مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، طی هفتههای گذشته جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شد؛ از نشستهای عالی به ریاست معاون اول رئیسجمهور، تا جلسات متعدد به ریاست وزیر راه و شهرسازی، با معاونان وزیر و رؤسای سازمانهای تابعه.
قربانی ادامه داد: افزون بر این، نشستهای تخصصی و عملیاتی متعددی در سازمانهای تخصصی حوزههای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برگزار شد و در نتیجه این هماهنگیها، برنامهریزیها و اقدامات، متناسب با ظرفیتهای موجود، عملیات لازم برای ارائه حداکثری خدمات برونشهری به هموطنان در بخشهای جادهای، ریلی و هوایی طراحی و اجرا شد.
حملونقل برونشهری «سنگ تمام گذاشت
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم این موفقیت را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که حملونقل برونشهری کشور برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید «سنگ تمام گذاشت». این تعبیر صرفاً یک عنوان رسانهای نیست.
قربانی افزود: تأمین حداکثری ناوگان حملونقل از مهمترین اولویتها بود؛ بهگونهای که در بخش جادهای تمام ظرفیت عملیاتی شامل ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان قابل استفاده، برای اجرای طرح بهکار گرفته شد. در بخش ریلی نیز حداقل ۷۰ درصد ظرفیت عملیاتی ناوگان مسافری کشور به مبادی و مقاصد تهران و مشهد اختصاص یافت و قطارهای فوقالعاده نیز در مسیرهای پیشبینیشده به ناوگان اضافه شد.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در بخش هوایی نیز با وجود خسارتها و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختها و ناوگان در جریان جنگ، آمادگی لازم برای ارائه خدمات پروازی داخلی و همچنین جابهجایی و خدماترسانی به مهمانان خارجی فراهم شد.
وی ادامه داد: تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان نیز با همکاری وزارت نفت و هماهنگیهای انجامشده، با کمترین مشکل انجام شد و سوخترسانی مورد نیاز برای اجرای طرح بهصورت کامل تأمین شد.
قربانی بیان کرد: نمایش تابآوری شبکه حملونقل کشور، از آسیبهای ناشی از حملات دشمن تا بازگشایی سریع مسیرها، یکی از ویژگیهای مهم این عملیات بود و انجام پروازهای داخلی و خارجی و خدماترسانی به مهمانان خارجی با وجود محدودیتهای ایجادشده در دوران جنگ، جلوهای از تابآوری ملی در بخش حملونقل به شمار میرود.
وی گفت: در پی حمله دشمن در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه و آسیب به یکی از محورهای ریلی کشور، همزمان با آغاز عملیات بازسازی، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از توقف طولانی مسافران انجام شد و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، جابهجایی مسافران قطارهای متوقفشده را به ایستگاههای بعدی و همچنین مشهد مقدس با موفقیت مدیریت کرد.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در جریان اجرای این عملیات ملی، هیچ سوانح جدی، بهویژه از نوع تصادفات انبوه، رخ نداد و از منظر ایمنی حملونقل، این طرح با موفقیت به پایان رسید.
قربانی یادآور شد: پیش از اجرای طرح نیز تأکید کرده بودیم که شرایط دمایی بالا و ثبت دما تا حدود ۴۲ تا ۴۳ درجه سانتیگراد، بهویژه در شهرهای قم و مشهد، میتواند بر عملکرد ناوگان و خودروهای شخصی تأثیرگذار باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست شده بود با خودروهای مطمئن سفر کنند، سوختگیری لازم را پیش از ورود به شهرهای هدف انجام دهند و برای سفر بازگشت نیز برنامهریزی مناسبی داشته باشند.خوشبختانه رعایت این توصیهها، همراهی مردم و آمادگی دستگاههای مسئول، نقش مهمی در کاهش مخاطرات، ارتقای ایمنی سفرها و اجرای موفق این عملیات ملی داشت.
نظر شما