ثبت ۲۸ هزار و ۸۶۲ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۱۳ الی ۱۹ تیر ۱۴۰۵) مجموع ۲۸۸۶۲ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۵۷۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴۴۰۳ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۷۰۹۳ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۱۳۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۴.۳درصد از کل ماموریت ها) و ۲۴۷۲۳ مورد (۸۵.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.