به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم صبح امروز یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امسال لرستان میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاههای کتاب در سطح کشور خواهد بود و امیدواریم باهمت همگانی، شاهد برگزاری یکی از درخشانترین جشنوارههای کتاب در استان باشیم.
وی در خصوص زمانبندی این نمایشگاه، گفت: آبانماه برای برگزاری این رویداد انتخاب شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، دلیل این انتخاب را شرایط مطلوب آبوهوایی و فراهمشدن فرصت کافی برای هماهنگیهای بینبخشی دانست و افزود: باتوجهبه مشغلههای آغاز سال تحصیلی و شور و نشاط دانشآموزان در مهرماه، آبانماه بهترین زمان برای تمرکز بر این رویداد فرهنگی است. همچنین همزمان این ایام با بزرگداشت شاعر فرهیخته ایران ابوالفضل بیهقی، دست ما را برای اجرای برنامههای جانبی متنوع باز میگذارد.
محتشم با تأکید بر اینکه زمان برای برنامهریزی بهشدت محدود است، خطاب به اعضای نشست تصریح کرد: تشکیل کارگروههای تخصصی و تعیین مکان نمایشگاه باید در اولویت فوری قرار گیرد.
وی افزود: دو مأموریت اصلی شامل «تأمین مکان مناسب» و «مدیریت مباحث اقتصادی و جذب اسپانسر» باید با سرعت و جدیت دنبال شود و بخشی از یارانه نمایشگاه نیز از منابع استانی تأمین شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به تغییر رویکردهای نوین در نمایشگاههای کتاب، تصریح کرد: امکان حضور و فعالیت مجازی کتابفروشان در این رویداد فراهم است تا مردم در تمامی نقاط استان بتوانند از مزایای این نمایشگاه بهرهمند شوند.
محتشم، این نمایشگاه را متعلق به کل استان دانست و گفت: این رویداد فرصت مغتنمی برای ارتقای شاخصهای فرهنگی لرستان است. از تمامی دستگاهها و بخش خصوصی انتظار داریم با رویکردی فعال در جذب اسپانسر و بسترسازی برای حضور باشکوه مردم مشارکت کنند؛ چراکه برگزاری موفق این نمایشگاه نیازمند عزم و حضور حداکثری تمامی ظرفیتهای استان است.
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