ثبت ۶ میلیون تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، لاله اشرفی رئیس مرکز مدیریت راههای چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۳۰ تردد در ۱۵ محور اصلی و پرتردد استان در خردادماه خبر داد و گفت: محور «فرخشهر - شهرکرد» با میانگین ۲۴ هزار و ۶۴۵ تردد روزانه، شلوغترین مسیر استان بوده است.
وی با اشاره به آمار تردد در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری در خردادماه اظهار کرد: مجموع ترددهای ثبتشده در ۱۵ محور اصلی استان در این ماه به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۳۰ مورد رسیده است.
اشرفی افزود: محور فرخشهر به شهرکرد با ۲۴ هزار و ۶۴۵ تردد روزانه و محور شهرکرد به فرخشهر با ۲۴ هزار و ۴۴۵ تردد روزانه بهترتیب پرمخاطبترین مسیرهای استان هستند.
وی با اشاره به رشد تردد در برخی محورها تصریح کرد: محور سورشجان به شهرکرد با رشد ۱۲.۷ درصدی و محور شهرکرد به سورشجان با افزایش ۶.۵ درصدی بیشترین رشد را نسبت به خرداد سال گذشته داشتهاند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان خاطرنشان کرد: محور اصفهان - شهرکرد (تونل رخ) با کاهش ۱۳.۷ درصدی بیشترین افت تردد را تجربه کرده و محور گندمان - بروجن نیز فاقد آمار مقایسهای در سال قبل است.
اشرفی در پایان تأکید کرد: این آمار مربوط به ۱۵ محور منتخب و پرتردد استان است و کل ترددهای تمامی راههای اصلی و فرعی را شامل نمیشود.
نظر شما