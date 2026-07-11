به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیگیری مجدانه پرونده جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بالاخص در دو جنگ تحمیلی اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با جمعی از وکلا و حقوقدانان بین‌المللی و خارجی مجرب و مبرز که در کارنامه خود پیگیری جنایات جنگی سردمداران رژیم اسرائیل را ثبت کرده‌اند، دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست تخصصی، ضمن خیر مقدم به این وکلای سرشناس بین‌المللی، اظهار کرد: اینجانب، شما حقوقدانان و وکلای بین‌المللی جویای عدالت و محاکمه‌ی جنایتکاران جنگی را همکار خطاب می‌کنم. همکاران گرانقدر من، بدانید و بدانیم که امروز دنیای استکبار با تبلیغات وسیع و گسترده، جنگ ادراکی و شناختی عظیمی را علیه آزادی‌خواهان جهان تدارک دیده است. مستکبران با ابزار رسانه و تبلیغات رسانه‌ای، حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهند و تلاش دارند این خط منحرف را در اذهان مردم جهان جا بیندازند و اصطلاحاً ادراک‌سازی کنند.



رئیس قوه قضاییه با تاکید بر راهبردِ حمایت از مظلوم بیان داشت: ما با صدای رسا و غرّا اعلام می‌کنیم که در جمهوری اسلامی ایران، به تأسی از سیره و شیوه‌ی امامین راحل و شهید خود و مبتنی بر قانون شرع و قانون اساسی‌مان، از همه مظلومین عالم فارغ از هر دین و نژادی که دارند، حمایت می‌کنیم و مشخصاً حامی مردم مظلوم، اما مقتدر غزه و لبنان، خواهیم ماند. صهیونیستهاقریب به ۸ دهه است که مشغول جنایت، کشتار، نسل‌کشی و کودک‌کشی در فلسطین و لبنان هستند؛ ما با تمام وجود با صهیونیست‌های درنده و متوحش مبارزه می‌کنیم و هر جا عَلم و بیرق مبارزه با این انسان‌نمایان بلند شود، از همراهی و مساعدت دریغ نخواهیم ورزید.



رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه صدای حقیقت، خاموش شدنی نیست، گفت: این اعتقاد راسخ را داریم که همه حق‌طلبان و عدالت‌جویان عالم بویژه وکلا و حقوقدانان بین‌المللی که ظلم‌ستیز و حامی مظلومان هستند، باید تشریک مساعی کنند و با هم‌افزایی، قدرت خود را به رخ ظالمان و مستکبران بکشانند. آنها بایدبدانند که صدای حق و حق‌طلبی خاموش نمی‌شود و قدرت مادی‌شان نمی‌تواندبر حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی فائق آید.



رئیس عدلیه با اشاره به جنایات جنگی ارتکابی علیه ملت ایران، عنوان کرد: علیه کشور ما و مردم ما توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایت جنگی رخ داده است. ما مصمم هستیم که جنایتکاران جنگی را تعقیب کنیم و کیفر دهیم. جنایتکاران باید به تناسب جنایتی که مرتکب شده‌اند هم مجازات شوند و هم خسارت پرداخت کنند؛ نهادهای ذیربط در داخل کشور ما و مشخصاً دادستانی کل، معاونت بین‌الملل و مرکز وکلای قوه قضاییه در پیشبرد این امر خطیر عزمی جزم دارند؛ ما به سوی شما وکلا و حقوقدانان حق‌طلب و ظلم‌ستیز جهانی نیزدست یاری دراز می‌کنیم و معتقدیم که با تشریک مساعی و هم‌افزایی می‌توانیم در عرصه‌ی تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی، فصلی نو آغاز کنیم.



قاضی‌القضات بر پیگیری مجدانه پرونده جنایت جنگی علیه ملت ایران تاکید وخاطرنشان کرد: اگر چه قدرت‌های جهانی و مستکبر در مجامع و محاکم بین‌المللی نفوذ دارند و اجازه نمی‌دهند پرونده مظلومین عالم به سادگی تعیین تکلیف شود؛ لکن ما آنقدر در این عرصه جهاد می‌کنیم و جنایات جنگی این جنایتکاران را پیگیری می‌کنیم که همگان تسلیم حق و حق‌طلبی شوند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت رسواسازی جانیان بین‌المللی در محکمه مردمی اظهار کرد: علاوه بر پیگیری جنایات جنایتکاران در محاکم بین‌المللی، موضوع مهم دیگر، آن است که این جانیان و آدمکش‌ها را در محکمه مردمی محاکمه کنیم؛ باید ذات خبیث و فاجر این جرثومه‌های تباهی را به مردم دنیا بشناسانیم. در اینجا نیز وظیفه و مسئولیت شما وکلا و حقوقدانان حق‌طلب و عدالت‌جوی بین‌المللی خطیر و پراهمیت است.



رئیس قوه قضاییه با برشمردن بخش‌هایی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیان داشت: جنایتکاران بین‌المللی و در رأس آنها سردمداران رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی در گوشه گوشه‌ی دنیا جنایت آفریده‌اند؛ از هیروشیما و ناکازاکی تا غرب آسیا و جنوب قاره آمریکا؛ هر جا بروید ردی از جنایات این جلادان را خواهید یافت؛ باید تمامی جنایات آنها برای تاریخ و نسل حاضر و آتی، مستند و ثبت شود. این جنایتکاران پشت ویترین شعارهایفریبنده و دروغین همچون حمایت از حقوق بشر، کشورها را اشغال می‌کنند و مردم را با سنگین‌ترین بمب‌ها و تسلیحات قتل‌عام می‌کنند؛ باید جنایات آنها را برای همه مردم دنیا در همه ازمنه و در پهنای تاریخ، افشا کرد.



رئیس دستگاه قضا با تاکید بر مقوله‌ی خونخواهی امام شهید، گفت: همه جهانیان بدانند که مردم مبعوث شده ایران اسلامی که بیش از ۴ ماه است عزادار امام شهیدشان و سایر شهدای‌شان هستند، با عزم و اراده‌ای استوار، خونخواه و طالب تقاص و انتقام هستند. ما خونخواهی امام شهیدمان را فراموش نخواهیم کرد و جنایتکاران بین‌المللی را با قدرت و قوت تعقیب و مجازت می‌کنیم؛ همچنین جانیان مطمئن باشند که خسارات تحمیل کرده به ملت ایران را از آنها خواهیم ستاند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مطلع سخنانش در این دیدار به تبیین و تشریح شخصیت جامع‌الابعاد امام شهیدمان پرداخت و اظهار کرد: امام شهید، خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) یک شخصیت جامع و جهانی بود و صرفاً تعلق به ایران نداشت. ایشان همچون سلف صالح‌شان امام خمینی (ره) نگاه‌شان معطوف بر تعالی و سعادت بشریت و اعتلاء و اعزاز اسلام عزیز بود. امامین انقلاب ما در مسیر دفاع از حق و دفاع از کرامت انسان، نه انسان ایرانی، بلکه انسان بماهو انسان، مجاهدتی ستودنی کردند. آنها به بشر آموختند که می‌توان برای عزت و شرف و استقلال، پنجه در پنجه مستکبرانِ مستظهر به قوای مادی انداخت. پیامبران عظام مبعوث شدند تا بشر را به عدالت حقیقی و رهایی از ظلمت و زشتی و نیل به صلح برسانند؛ امامین انقلاب ما نیز در همین مسیر گام برداشتند و کنش‌ها و مواضع و هدایت‌های‌شان پیامبرگونه بود.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن کریم، نگاه ویژه‌ای به حقوق بشر و نحوه مقابله با ناقضین حقوق بشر دارند. ضروری است این نگاه با تأمل و مداقه بیشتری از ناحیه اندیشمندان و متفکرین و حقوقدانان جهانی، همراه شود.دیدگاه‌های امامین انقلاب ما نیز پیرامون حقوق بشر و ناقضین آن، کاملاً منطبق با دستورات مصرح قرآنی و اسلامی است.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، طی سخنانی اظهار کرد: ما با همکاری و هماهنگی حقوقدانان بین‌المللی حاضر در جلسه، مستنداتی را در رابطه با جنایات صورت گرفته از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی اخیر، جمع‌آوری کرده‌ایم؛ البته مستندات مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیش‌تر و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه جمع‌آوری شده بود که مورد توجه وکلای بین‌الملل نیز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما مستندات خود در خصوص جنگ‌های تحمیلی اخیر را در قالب چند کتاب و با موضوعات مختلف از جمله دادخواست شهادت رهبر شهید انقلاب، دادخواست جنایت صورت گرفته در مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین حرف‌ها و مطالب رئیس‌جمهور آمریکا و اعترافات و اقاریر صریح او در خصوص اقدامات جنایتکارانه در ایران را در اختیار وکلای بین‌الملل حاضر در جلسه قرار داده‌ایم. مستندات کتاب مربوط به شهادت رهبر شهید انقلاب، در چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، طراحی و تدوین شده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: حقوقدانان حاضر در این جلسه، طی روزهای اخیر چند نمونه از جنایت‌های صورت گرفته طی جنگ تحمیلی اخیر را از نزدیک مشاهده کردند و در یکی از این بازدیدها، به خانه‌ی یکی از حقوقدانان برخورد کردند که دشمن آمریکایی صهیونی آنجا را مورد اصابت قرار داده بود؛ بر روی آواره‌های این خانه، کتاب «حقوق بین‌الملل» هم به چشم می‌خورد؛ یکی از وکلای بین‌المللی بازدیدکننده با مشاهده این کتاب بر روی آواره‌ها گفت: اینجا محل سقوط حقوق بین الملل است.

عبدلیان‌پور در ادامه گفت: قرار است وکلای حاضر در این نشست در راستای آشنایی هرچه بیشتر با جنایت‌های دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ علیه ایران، از لامرد، میناب و دادگستری لارستان بازدید داشته باشند.

همچنین در این نشست، آقای ادوکیت محمد ابوبکر از قضات سابق و از وکلای شاخص بین‌الملل در حوزه‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، وکیل پرونده معروف لاکربی، با سابقه‌ی ۵۰ سال فعالیت در بخش‌های مختلف حقوقی آفریقای جنوبی، طی سخنانی گفت: من از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از تشریف‌فرمایی حضرت امام (ره) از فرانسه به ایران، نامه‌هایی را در حمایت از سازمان‌های اسلامی به ایشان تقدیم کرده بودم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای شروع فرایندمحاکمات قضایی در حوزه بین‌الملل، اتفاقاتی که طی یک سال اخیر در جمهوری اسلامی ایران رخ داده، جدی‌ترین و پیچیده‌ترین رخدادهاییهستند که در حوزه حقوق بین‌الملل، شاهد آن بوده‌ایم.

ادوکیت محمد ابوبکر ادامه داد: تلاش ما این است که در موضوع تجاوز صورت گرفته به ایران، جهت‌دهی صحیح و متناسب با حوزه حقوق بین‌المللارائه دهیم.

وی گفت: از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا از آنهاطی بیش از ۷۰ سال گذشته، همواره این رژیم دارای مصونیت‌هایبین‌المللی بوده ولی خوشبختانه آفریقای جنوبی توانست با طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی، این مصونیت را بشکند.

ادوکیت محمد ابوبکر یادآور شد: در حال حاضر، اسناد و مدارک خوبیتوسط مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص اقدامات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ با ایران، گردآوری شده است.

زیاد ابراهیم پاتل، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ژوهانسبورگ و وکیلبین‌الملل حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و تجارت بین‌الملل که به همراهیِ یکتیم از وکلای آفریقای جنوبی توانست حکم جلب دو ابرجنایتکار تاریخ «گالانت» و «نتانیاهو» را از دادگاه کیفری بین‌المللی بگیرد، طی سخنانیضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان و همچنین دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای تجاوز به ایران اسلامی طی جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهار کرد: ما باید در خصوص احراز صلاحیت قضایی برای پیگیری پرونده تجاوز به ایران در محاکم بین‌المللی، اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی همچنین عنوان کرد: ما از سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در پرونده‌های مختلفی، اقدامات حقوقی متعددی را علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللیکیفری و شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داده‌ایم؛ البته ما در آفریقای جنوبی، لابی صهیونیستی فعالی داریم که گاهی بر دستگاه قضایی کشورمان فشار می‌آورد و مانع انجام عدالت در قبال صهیونیست‌ها می‌شود. با این وجود ما می‌توانیم بر اساس صلاحیت‌هایجهانی که در آفریقای جنوبی به رسمیت شناخته شده، علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در ایران اقدامات قضایی لازم را انجام دهیم.

زیاد ابراهیم پاتل خاطرنشان کرد: من در گذشته نیز سفرهایی به جمهوریاسلامی ایران داشته‌ام؛ همواره در این سفرها، ایده تشکیل دادگاه کیفریبین‌المللی اسلامی با همکاری کشورهای اسلامی مطرح بوده است. موضوعی که نباید از آن غافل شویم. ما نباید به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اعتماد داشته باشیم.

خانم احلام راشد حمزه، عضو کانون وکلای بغداد و نماینده شهر بابل عراق ضمن اعلام حمایت، هم‌دردی و همبستگی خود و ملت عراق با ملت ایران، به آمادگی کامل حقوقدانان بین‌الملل برای پیگیری حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان تجاوز به ایران اشاره کرد.

خانم فایزا مقدم، عضو و مشاور عالی ریاست اتحادیه بین المللیوکلا که مقر آن در پاریس فرانسه قرار دارد، طی سخنانی در این جلسه گفت: ما امروز در برابر یک تجاوز و ظلم آشکار قرار داریم و مسئولیت سنگینی بر دوش‌مان است و باید به مقاومت خود ادامه دهیم. ما برای موفقیت و غلبه حقوقی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا، باید مجهز به عقل، آمادگی، استعداد و صبر باشیم.

وی افزود: من به عنوان مشاور عالی رئیس اتحادیه بین المللی وکلا اعلام می‌کنم که این اتحادیه در چهارمین ماه از سال ۲۰۲۶، بیانیه محکومیت تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ در این اتحادیه ۱۱۰ کشور عضو هستند و از نخستین روز آغاز تجاوز علیه ایران، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

دکتر فایزا مقدم تصریح کرد: جنایت بزرگ در میناب و به شهادت رساندن بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز در مدرسه شجره طیبه، مصداق نقض حقوق بین‌الملل در حوزه کودکان است؛ ما در حال جمع آوری ادله و مستندات در خصوص این جنایت هستیم؛ ما در موضوع پیگیری جنایت صورت گرفته در مدرسه میناب، همه تجارب و نقاط قوت خود را به کار گرفته‌ایم.

خانم شعیب سعاد، وکیل بین‌المللی لبنانی‌الاصل عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، دارای موسسه حقوقی فعال در پاریس و مشاور پارلمانی جنبش امل لبنان نیز در این جلسه اظهار کرد: من امروز اینجا هستم تا در کنار اعلام همبستگی با شما، صدای رسای جنوب لبنان را به شما برسانم؛ حق ما در لبنان قابل سازش نیست و ما بر خود لازم می‌دانیم که از ایران به سبب حمایت‌هایش از لبنان تشکر و قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه جنایات مدرسه میناب و جنایات جنوب لبنان، دو روی یک سکه هستند که چهره واقعی رژیم صهیونیستی را آشکار می‌کنند، گفت:نباید حقوقدانان در قبال این جنایت‌ها ساکت باشند.

شعیب سعاد عنوان کرد: با وجود همه مشکلات و موانع بر سر راه، می‌توان در عرصه‌های حقوقی اقدامات خوبی را انجام داد و برای احقاق حق ملت‌های مظلوم، گام‌های رو به جلویی را برداشت.

خانم ادوکیت جینوب نورمحمد، عضو اتحادیه وکلای ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی نیز از دیگر حقوقدانان حاضر در این جلسه بود.