سایه ترور بر سر ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آژانس اف‌بی‌آی ماه گذشته ادعا کرده بود که یک حمله برنامه‌ریزی شده به رویداد UFC کاخ سفید را خنثی کرد که در آن، هشت نفر قصد داشتند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جی‌دی ونس، معاون او را ترور کنند. به نوشته روزنامه تایمز آو ایندیا، هر هشت مرد، ۱۹ تا ۳۲ ساله، روز پنج‌شنبه در یک کیفرخواست که در کلمبوس اوهایو ارائه شد، به تلاش برای ترور ترامپ و معاونش متهم شدند. اولین دستگیری در اوهایو انجام شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که متهمان باقی مانده نیز از آن زمان دستگیر شده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه این کیفرخواست همه این هشت نفر را به دو توطئه متهم کرده، ادعا کرده است: توطئه برای ارائه حمایت مادی به تروریست‌ها و توطئه برای ارتکاب قتل در قلمروی دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال از جمله اتهامات وارده به این هشت نفر است. وزارت دادگستری آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود مدعی شده متهمان ظاهرا قصد داشتند علاوه بر دونالد ترامپ و معاونش، سایر مقام‌های آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و سایر اهداف ارزشمند را در این مراسم ترور کنند. نتانیاهو در این مراسم شرکت نکرده بود.اف‌بی‌آی همچنین در گزارش ماه گذشته خود ادعا کرد که این توطئه شامل استفاده از پهپادهای مملو از مواد منفجره برای حمله به ضلع شمالی کاخ سفید با هدف هدایت شرکت‌کنندگان به سمت خروجی بوده است؛ جایی که تک تیراندازها قصد داشتند به سیاستمداران و دیگران که در حال فرار بودند، تیراندازی کنند.

ادعای وال‌استریت ژورنال: اسرائیل، آمریکا را از طرح جدید ایران برای ترور ترامپ مطلع کرد. از سوی دیگر، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار دولت آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد ایران در حال بررسی یا طراحی یک طرح جدید برای ترور دونالد ترامپ بوده است. بر اساس این گزارش، انگیزه این اقدام انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در سال ۲۰۲۰ عنوان شده است. با این حال، جزئیات این طرح منتشر نشده و مشخص نیست نهادهای اطلاعاتی آمریکا تا چه اندازه این اطلاعات را به‌طور مستقل تایید کرده‌اند.

این گزارش همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره می‌کند که مدعی شده ایران همچنان او را هدف قرار داده است. در همین حال، وال‌استریت ژورنال می‌نویسد با وجود برخی اختلاف‌نظرها میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه برخورد با ایران، همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان آمریکا و اسرائیل ادامه دارد. در پایان، این روزنامه تاکید می‌کند که نه مقام‌های اسرائیلی و نه نمایندگی ایران در سازمان ملل حاضر به اظهار نظر درباره این گزارش نشده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند احتمال این موضوع خواهد رفت که ترامپ ترور شود و آن را به ایران نسبت دهند. شاید ترامپ سعی دارد خود را از مهلکه ایران خارج کند و این اصلا برای اسرائیل خوشایند نیست. همانطور که بن‌سبطی، پژوهشگر امور ایران در اندیشکده اسرائیلی INSS گفته بود شاید آمریکا به یک پرل‌هاربر دیگر یا یک ۱۱ سپتامبر دیگر نیاز دارد تا به یاد بیاورد دشمن و دوستش چه کسانی هستند.