ناترازی ۴۰ میلیون مترمکعبی آب برای حفظ ۵۷۰۰ هکتار فضای سبز اصفهان

مجتبی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم گرمای کمسابقه هوا و تشدید اثرات تغییر اقلیم بر محیطزیست شهری اصفهان، اظهار کرد: کلانشهر اصفهان در سالهای اخیر تابستانهای گرمتر و طولانیتری را تجربه میکند؛ وضعیتی که ضرورت اجرای برنامههای پیشگیرانه و علمی را برای حفاظت از سرمایههای سبز شهری دوچندان کرده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقدامات حفاظتی برای افزایش مقاومت درختان از فصل زمستان آغاز شده است، تصریح کرد: در این راستا مجموعه اقدامات فنی و تخصصی نظیر استفاده از «کیکهای چالکود» برای تقویت ریشه، بهکارگیری سوپرجاذبهای طبیعی نظیر «کوپیت» در عرصههای جنگلی شرق اصفهان و جنگل فدک و بهرهگیری از کودهای آهستهرهش جهت حفظ رطوبت در خاک در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای احیای درختان آسیبدیده و افزایش تابآوری آنها، از روشهای نوین «آندوتراپی» (تزریق به تنه) و «کوموتراپی» استفاده شده است. همچنین شیوههای علمی نظیر کندوکوب، دریلهول و ایجاد چارتهای طبیعی با هدف توسعه سیستم ریشهای و افزایش توان گیاه در برابر تنشهای گرمایی تابستان به صورت گسترده اجرا شده است.
کسری ۴۰ میلیون مترمکعبی آب
حقشناس با ارائه آمار نگرانکننده از وضعیت منابع آبی، خاطرنشان کرد: اگرچه امسال جریان آب در بستر زایندهرود برقرار است، اما تراز آبی فضای سبز اصفهان همچنان منفی است. از مجموع نیاز آبی سالانه ۷۲ میلیون مترمکعبی برای ۵۷۰۰ هکتار فضای سبز، تنها حدود ۳۲ میلیون مترمکعب آب از محل منابع زیرزمینی و پساب تأمین میشود که این یعنی ما با ناترازی بیش از ۴۰ میلیون مترمکعبی مواجه هستیم.
وی افزود: برای مدیریت این بحران و جلوگیری از خشکیدگی فضای سبز، علاوه بر آغاز برنامههای تقویتی از زمستان، مدیریت مصرف از طریق جیرهبندی هوشمند آبیاری، اولویتبندی در حفظ درختان به جای چمنکاری و توسعه گونههای مقاوم به خشکی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
توسعه زیرساختهای آبیاری و عبور از چمنهای پرمصرف
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اصفهان با تأکید بر اینکه اکنون ۳۰ درصد فضای سبز شهر با آبهای غیرمتعارف آبیاری میشود، گفت: طرح جامع آبیاری فضای سبز با جدیت دنبال میشود و تاکنون ۱۶۷ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در نقاط مختلف شهر احداث شده است که مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی آرامستان «باغ رضوان» یکی از کلیدیترین آنهاست.
حقشناس در پایان از پیشرفت ۶۰ درصدی سیستمهای آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهری خبر داد و افزود: گسترش شبکههای قطرهای و بابلر نقش مؤثری در کاهش مصرف و افزایش راندمان آبیاری داشته است. همچنین در راستای اصلاح الگوی کشت، روند حذف چمنهای سردسیری پرمصرف و جایگزینی آنها با گونههای مقاوم گرمسیری نظیر «زوشیاگراس» و «برموداگراس» به عنوان یک سیاست راهبردی برای آینده شهر ادامه خواهد داشت.
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