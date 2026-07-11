همه چیز درباره ارز اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، جام‌جم نوشت: بانک مرکزی با اشاره به اطلاعیه مورخ ۳۰خرداد ۱۴۰۵ درباره ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی اعلام کرد: در اجرای ماده ۲ این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز معتبر از این بانک مجاز به فروش ارز اربعین به زائران با نرخ توافقی هستند. در این اطلاعیه تاکید شده که جزئیات تکمیلی درباره به‌روزرسانی فهرست بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز و همچنین اعلام آمادگی سایر بانک‌ها برای فروش ارز اربعین، از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور به اطلاع عموم خواهد رسید.

اضافه شدن صرافی‌ها برای عرضه ارز اربعین

امسال علاوه بر بانک‌های منتخب، شبکه صرافی‌های دارای مجوز نیز به چرخه عرضه ارز اربعین اضافه شده‌اند تا دسترسی زائران به ارز مورد نیاز آسان‌تر شود. کامیار چگنی، سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی اعلام کرد: تاکنون بانک‌های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست‌بانک ایران منابع لازم برای فروش ارز اربعین را تامین کرده‌اند. یکی از تغییرات مهم امسال، اضافه شدن صرافی‌های دارای مجوز به فرآیند فروش ارز اربعین است. چگنی با اشاره به دستورالعمل اجرایی فروش ارز زیارتی اربعین حسینی در سال جاری اظهار کرد: براساس این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز معتبر مجاز به انجام عملیات فروش ارز در این سرفصل هستند.

سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: تا این لحظه بانک‌های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست‌بانک منابع مورد نیاز برای فروش این ارز را فراهم کرده‌اند و زائران می‌توانند برای اطلاع از فهرست شعب ارزی فعال، ساعت کاری و همچنین جزئیات سازوکار فروش (چه برخط و چه حضوری) به راهنمای رسمی این بانک‌ها مراجعه کنند. سخنگوی اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی درخصوص شرایط خرید این ارز خاطرنشان کرد: ارز اربعین مشابه سال‌های گذشته، برای زائران ایرانی بالای پنج سال تا سقف ۲۰۰هزار دینار عراق با نرخ توافقی قابل خریداری است و فرآیند فروش از امروز شنبه ۲۰تیر آغاز خواهد شد. وی تاکید کرد: اخبار تکمیلی در این حوزه و همچنین اطلاع‌رسانی درباره اضافه شدن احتمالی سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به فرآیند فروش، از طریق سامانه رسمی اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور به استحضار عموم مردم عزیز خواهد رسید.

شرایط دریافت ارز اربعین ۱۴۰۵

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، دریافت ارز اربعین تنها برای زائران ایرانی در نظر گرفته شده و حداقل سن برای هر زائر پنج سال اعلام شده است. سقف خرید ۲۰۰هزار دینار عراق و با نرخ توافقی در دسترس زائران قرار خواهد گرفت. بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین، تا عصر پنجشنبه ۱۸تیرماه، بیش از ۳۰۰هزار زائر با مراجعه به سامانه سماح برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند. مسئولان از زائران خواسته‌اند فرآیند ثبت‌نام را به روزهای پایانی موکول نکنند. مرتضی آقایی، مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد مرکزی اربعین کشور، با اشاره به ترکیب جمعیتی ثبت‌نام‌کنندگان افزود: «بررسی آماری نشان می‌دهد ۵۹درصد از متقاضیان را آقایان و ۴۱درصد از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده مشارکت گسترده خانواده‌ها در این سفر معنوی است.»

وی درخصوص پراکندگی جغرافیایی زائران خاطرنشان کرد: «استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین سهم را در آمار ثبت‌نام سامانه سماح به خود اختصاص داده‌اند.» معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با تاکید بر اهمیت ثبت‌نام در سامانه رسمی به زائران توصیه کرد: «تمامی زائران برای بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده، از جمله پوشش کامل بیمه‌ای، برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام و برخورداری از تسهیلات سفر حتما از طریق سامانه سماح ثبت‌نام کنند.» او ضمن هشدار به متقاضیان، از آنها خواست فرآیند نام‌نویسی و تکمیل مدارک خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا در زمان اعزام با ازدحام و مشکلات احتمالی مواجه نشوند.