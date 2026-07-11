به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: پیکرهای پاک این شهدای گرانقدر پس از مراسم وداع و تشییع در تهران، قم و شهرهای مقدس عراق (نجف و کربلا )، صبح پنجشنبه وارد فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد و بلافاصله در میان سیل جمعیت به سوی حرم مطهر رضوی تشییع شدند. به دلیل استقبال گسترده مردمی، زمان مراسم به ساعت ۱۴ موکول شد تا میلیون‌ها عزادار بتوانند در این آیین شرکت کنند. ارزیابی‌های اولیه میزان جمعیت در شهر مشهد بین ۵/۳ تا هشت و حتی ۱۰ میلیون نفر بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، منابع رسمی آمار حاضران در بزرگ‌ترین تشییع تاریخ جهان را حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر برای مجموع شرکت‌کنندگان در روزهای گذشته تایید می‌کنند.

درهمین راستا، میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه، با حضور در مسیر تشییع، عشق و ارادت خود را به رهبر معظم نشان دادند. خیابان‌های منتهی به حرم مملو از جمعیت بود و موکب‌ها و اکیپ‌های پزشکی خدمات‌رسانی کردند. مراسم خاکسپاری در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی انجام و با حضور اعضای بیت رهبری و مقامات ارشد، نماز بر پیکر مطهر به امامت آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای، فرزند ارشد آقای شهید ایران اقامه شد و سپس پیکرها در حرم امام رضا(ع) به خاک سپرده شدند. همچنین آیین بزرگداشت رهبر شهید از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای، به مدت سه شب، از دیروز پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

طنین خونخواهی امت

همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به حرم مطهر رضوی، جمعی از چهره‌های سیاسی برجسته کشورمان از جمله دکتر محمدباقر قالیباف، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، آیت‌الله علم‌الهدی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در این بارگاه ملکوتی حضور یافتند. در همین حال، طنین شعار کوبنده «می‌کشیم، می‌کشیم، آن‌که امام‌مان کشت» در صحن‌های حرم، خشم و اندوه عمیق حاضران را از این جنایت اعلام کرد. همزمان جمعی دیگر از عزاداران با سر دادن شعار جانسوز «ای غیور ما، سیدعلی صبور ما، خدانگهدار» وفاداری خود را در این وداع تاریخی به تصویر کشیدند.

در ادامه این آیین، با رسیدن نماز بر پیکر مطهر امام شهید به فراز شورانگیز «اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا»، بغض هزاران عزادار حاضر در حرم رضوی شکست و صحنه‌هایی ماندگار از اشک و حسرت رقم خورد. پیش از آغاز تدفین نیز فضای بارگاه رضوی با قرائت روضه و مرثیه‌سرایی میثم مطیعی، آکنده از دلتنگی شد و در دقایق پایانی، طنین نوای روضه محمود کریمی، اشک خادمان بارگاه امام رضا(ع) را جاری ساخت. این فضاسازی معنوی و پر از حزن، حال‌وهوای وداع نهایی را در میان حاضران بیش از پیش آکنده از سوگ و اندوه کرد.

در واپسین لحظات این آیین پرشکوه، اعضای بیت و خانواده آقای شهید ایران برای آخرین بار با پیکر مطهر ایشان وداع کردند تا این مسیر پرشکوه بدرقه مردمی به ایستگاه پایانی خود برسد. سرانجام پیکر مطهر رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی که در محدوده صحن آزادی، مجاور رواق دارالسرور و نزدیک به ورودی آقایان واقع شده است، به خاک سپرده شد. این جانمایی خاص در بارگاه منور رضوی به‌گونه‌ای انجام شده است که زائران در آینده نیز بتوانند به آسانی به زیارت مزار مطهر ایشان دسترسی داشته باشند.

حماسه امت واحده

فرمانده کل سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی با تمجید از وداع ده‌ها میلیونی ملت‌های ایران و عراق، این رویداد را نمایشی بی‌سابقه از تمایز حکمرانی اسلامی بر منهج امیرالمومنین (ع) با سایر مکاتب دانست و تأکید کرد که ترور ناجوانمردانه این رهبر الهی توسط آمریکا هرگز نور خدا را خاموش نخواهد کرد. سرلشکر احمد وحیدی در ادامه بیانیه خونخواهی و مجازات عاملان و آمران این جنایت را مطالبه‌ای قطعی و فراموش‌نشدنی خواند. همچنین امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش، حضور حماسی مردم تهران، قم، مشهد و روستاهای اطراف در گرمای طاقت‌سوز را پیامی روشن برای دشمنان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای دانست.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری، با استناد به آیه شریفه تعظیم شعائر الهی، از حضور باشکوه و آگاهانه ملت شریف، طلاب، علما، دولتمردان و شیوخ عشایر عراق در بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید جبهه مقاومت قدردانی کرد. ایشان حماسه مردم عراق را صفحه‌ای زرین در تاریخ امت اسلامی و تجسمی روشن از شعار جاودانه «إیران والعراق لایمکن الفراق» توصیف نمود. رئیس مجلس خبرگان تأکید کرد که این میزبانی صمیمانه دوشادوش برادران ایرانی بار دیگر مرزهای جغرافیایی را درنوردید و حقیقت امت واحده اسلامی را در برابر دیدگان جهانیان متجلی ساخت.

بازتعریف پیوند عاطفی و ژئوپلیتیکی مقاومت

تشییع فرامرزی قائد شهید، فراتر از یک سوگواری ملی، به عنوان رفراندومی فراملی، سازوکارهای همبستگی را در قلب امت اسلامی احیا کرد. حضور همزمان و ده‌ها میلیونی ملت‌های ایران و عراق، مرزهای اعتباری را در نوردید و عمق استراتژیک جدیدی را تجلی بخشید که محاسبات غربی را دستخوش بحران ساخت. این همگرایی بی‌سابقه نشان داد شهادت، شتاب‌دهنده‌ای قدرتمند برای بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام درونی جبهه مقاومت در برابر تهدیدات بیرونی است. درواقع این رویداد بی‌نظیر، نظریه‌های غربی مبنی بر گسست میان توده‌ها و حاکمیت را ابطال و مدل پایداری از مشروعیت فراملی را به رخ کشید.

در سطح کلان ژئوپلیتیک غرب آسیا، این حماسه خط بطلانی بر راهبرد ترورهای هدفمند کشید و پایداری ساختاری جبهه مقاومت را به اثبات رساند. پویایی این رویداد، موازنه وحشت را تغییر داد و پیامد هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر هرگونه تعرض به ارکان نظام اسلامی را برای واشنگتن تثبیت کرد. همبستگی عمیق تهران و بغداد در جریان این بدرقه، کریدور راهبردی مقاومت را مستحکم‌تر ساخت و مانع از تحقق سناریوهای تجزیه‌طلبانه یا انزواگرایانه شد. از این رو نظم نوین منطقه، نظمی مبتنی بر خوداتکایی امنیتی درون‌زا، افول هژمونی بیگانه و تسلط بی‌چون‌وچرای بازیگران بومی خواهد بود.

مرحله نوین این گذار استراتژیک، با تجدید بیعت قاطع امت با رهبری جدید، پایداری نهادی و تداوم بی‌وقفه آرمان‌های انقلاب را رقم زده است. این پدیده به ناظران بین‌المللی ثابت کرد که ساختار فرماندهی مقاومت قائم به شخص نبوده و با شهادت رهبرانش، مقتدرتر و منسجم‌تر می‌شود. پیامد بلندمدت این رویداد، مشروعیت‌زدایی کامل از حضور نظامی آمریکا و تبدیل خونخواهی به یک مطالبه حقوقی و میدانی فراموش‌نشدنی در منطقه است. نهایتا هندسه جدید قدرت در غرب آسیا اکنون با اراده ده‌ها میلیونی ملت‌ها و بدون دخالت و اراده قدرت‌های غربی درحال بازنویسی است.