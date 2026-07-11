به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت تنسنت چین، گسترش هوش مصنوعی مولد، مسیر تحول سامانههای نظارتی را از کنترلهای ایستا به مدیریت هوشمند و بلادرنگ تغییر داده است. این تحول در صنعت بازیهای رایانهای اهمیت دوچندان دارد، زیرا چالشهایی مانند اعتیاد به بازی، استفاده از هویت دیگران و دور زدن محدودیتهای سنی، دیگر با ابزارهای سنتی قابل مدیریت نیستند.
در همین چارچوب، شرکت تنسنت همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی سال ۲۰۲۶، نسخه جدید برنامه حفاظت از کاربران خردسال خود را معرفی کرده است که با تکیه بر «مدل دوگانه هوش مصنوعی» تلاش میکند نظام مقابله با اعتیاد به بازیهای آنلاین را از یک سازوکار واکنشی به یک سامانه پیشبین، تطبیقی و هوشمند ارتقا دهد.
گذار از احراز هویت ایستا به نظارت رفتاری مبتنی بر هوش مصنوعی
مهمترین ویژگی برنامه جدید تنسنت، معرفی سامانه «گشت هوشمند» یا «AI Patrol» است که در قالب یک «ناظر مبتنی هوش مصنوعی» درون بازی فعالیت میکند. برخلاف نسلهای پیشین که کنترل کاربران عمدتاً بر پایه احراز هویت اولیه انجام میشد، این سامانه رفتار بازیکن را در طول بازی به صورت مستمر تحلیل میکند و بر اساس الگوهای رفتاری، سطح ریسک هر حساب کاربری را به شکل پویا تعیین میکند.
چنین رویکردی مبین آن است که مفهوم نظارت در اکوسیستم بازیهای آنلاین در حال تغییر است. سامانه دیگر تنها به بررسی هویت هنگام ورود اکتفا نمیکند، بلکه رفتار واقعی کاربر را نیز به عنوان یک منبع داده امنیتی در نظر میگیرد. این تغییر، احتمال شناسایی استفاده غیرمجاز از حسابهای کاربری و تلاش برای دور زدن مقررات سنی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
احراز هویت چندوجهی؛ پاسخ به روشهای جدید دور زدن محدودیتها
تنسنت در نسخه جدید، علاوه بر فناوری تشخیص چهره که طی سالهای گذشته بهکار گرفته میشد، مجموعهای از ابزارهای هوش مصنوعی چندوجهی را نیز به سامانه خود افزوده است. این مجموعه شامل تشخیص ویژگیهای صوتی، تخمین سن کاربر، شناسایی الگوهای استفاده از حساب توسط افراد دیگر و تحلیل نشانههای مربوط به واگذاری حساب کاربری است.
ترکیب این منابع داده، زنجیرهای کامل از شناسایی، هشدار، ارزیابی ریسک و احراز هویت مرحلهای را ایجاد میکند. در نتیجه، کاربرانی که تلاش میکنند با استفاده از حساب والدین یا افراد بزرگسال محدودیتهای قانونی را دور بزنند، با موانع فنی پیچیدهتری مواجه خواهند شد. اهمیت این تحول در آن است که در سازوکار جدید، هوش مصنوعی تنها ابزار تشخیص هویت نیست، بلکه به یک موتور تصمیمیار تبدیل شده که بر اساس احتمال وقوع تخلف، نوع و شدت مداخله را نیز تعیین میکند.
هوش مصنوعی مولد؛ ورود به مدیریت خانواده و تعامل با والدین
بعد دوم این راهبرد، توسعه سکوی «حفاظت از رشد» تنسنت بر پایه مدلهای زبانی بزرگ است. این پلتفرم اکنون به مدل اختصاصی «Hunyuan» تنسنت و همچنین مدل دیپ سیک متصل شده و امکان مدیریت حسابهای فرزندان از طریق گفتوگوی طبیعی را برای والدین فراهم میکند.
در این معماری، والدین دیگر نیازی به طی کردن فرایندهای پیچیده تنظیمات ندارند. هوش مصنوعی درخواست آنان را در قالب زبان طبیعی درک، حسابهای مرتبط را شناسایی، زمانهای ممنوعیت بازی را تنظیم و درخواست احراز هویت چهره را ارسال میکند و در صورت مشاهده رفتارهای غیرعادی، پیشنهادهای عملیاتی مشخص برای مدیریت وضعیت ارائه میدهد.
این تحول نیز نمونهای از انتقال رابطهای کاربری از منوهای سنتی به دستیارهای هوشمند مبتنی بر مکالمه است که انتظار میرود طی سالهای آینده به یکی از استانداردهای خدمات دیجیتال تبدیل شود.
حکمرانی دیجیتال؛ فراتر از محدودسازی بازی
راهبرد تابستانی تنسنت تنها به اعمال محدودیت بر زمان بازی محدود نمیشود. این شرکت همزمان مجموعهای از برنامههای آموزشی، هنری و ورزشی از جمله کلاسهای آینده، کارگاههای موسیقی و اپلیکیشن ورزشی اختصاصی خود را نیز توسعه داده است تا نوجوانان فرصت بیشتری برای فعالیتهای جایگزین خارج از فضای بازی داشته باشند.
این رویکرد بیانگر آن است که سیاستهای جدید حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال، صرفاً بر ممنوعیت یا محدودسازی استوار نیستند، بلکه بر ایجاد اکوسیستم متوازن برای رشد مهارتها و هدایت زمان فراغت نیز تکیه دارند. چنین الگویی با رویکردهای نوین حکمرانی دیجیتال همخوانی دارد که در آن مداخله فناورانه با سیاستهای فرهنگی و آموزشی تکمیل میشود.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که هوش مصنوعی در صنعت بازی از مرحله افزایش کیفیت تجربه کاربری عبور کرده و به یکی از ارکان حکمرانی دیجیتال تبدیل شده است. استفاده همزمان از تحلیل رفتاری، احراز هویت چندوجهی، مدلهای زبانی بزرگ و مدیریت هوشمند والدین، معماری تازهای را شکل داده که هدف آن کاهش سوءاستفاده از سامانهها و ارتقای حفاظت از کودکان در محیطهای آنلاین است.
این تجربه همچنین تصویری روشن از آینده تنظیمگری هوشمند ارائه میدهد که در آن مقررات صرفاً بر قواعد حقوقی متکی نیستند، بلکه از طریق سامانههای هوش مصنوعی به صورت مستمر اجرا، پایش و بهروزرسانی میشوند. در چنین الگویی، فناوری دیگر صرفاً موضوع تنظیمگری نیست، بلکه خود به ابزار اجرای سیاست عمومی تبدیل میشود.
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