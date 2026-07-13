تب هوش مصنوعی در انگلیس فروکش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، در این تحقیق با عنوان «هوش مصنوعی: مقاومت فزاینده در انگلیس» گزارش می دهد ۴۲ درصد افراد عمدا میزان استفاده از هوش مصنوعی را کاهش می دهند که دلیل اصلی آن نگرانی های حریم خصوصی و امنیتی است.

این تحقیق از بین ۲۰۵۵ بزرگسال در انگلیس در ژوئن ۲۰۲۶ میلادی انجام شد که طبق آن ۷۰ درصد شرکت کنندگان معتقد بودند حتی اگر بخواهند نمی توانند از قرار گرفتن در معرض هوش مصنوعی اجتناب کنند. همین امر سوالاتی درباره آنکه چگونه افراد می توانند به معنای واقعی رضایت خود درباره استفاده از هوش مصنوعی را اعلام کنند به وجود آورد.

دیگر یافته های مهم این تحقیق عبارتند از آنکه افراد به تدریج رویکرد محتاطانه تر و منفی تری نسبت به هوش مصنوعی برمی گزینند. بین اکتبر ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۶ میلادی سهم بزرگسالان انگلیسی که تصور می کردند خطرات هوش مصنوعی بیشتر از مزایای آن است از ۴۸ به ۵۲ درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میزان افرادی که مزایای هوش مصنوعی را بیشتر از خطرات آن می دانستند از ۳۸ به ۳۴ درصد سقوط کرد.

هرچند افراد تصمیم می گیرند استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را محدود کنند، دسترس و آگاهی از این فناوری به طور خودکار به معنای استفاده مرتب نیست. هنگامیکه افراد استفاده نکردن از هوش مصنوعی را انتخاب می کنند ، این معنای فقدان مهارت های آنها نیست.

رایج ترین دلیل برای محدودسازی استفاده از هوش مصنوعی نگرانی درباره حریم خصوصی داده ها، امنیت و پیروی از قوانین (۲۹ درصد) و در درجه دوم ترجیح به انجام فعالیت ها به شیوه قدیمی(۲۲ درصد) بوده است.

نسل زد بیشتر از نسل میلانیوم احتمال دارد از هوش مصنوعی استفاده کنند اما آنها نیز احساس می کنند خطرات هوش مصنوعی از مزایای آن بیشتر است و احتمالا استفاده از فناوری را محدود کنند.