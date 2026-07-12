به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که به چندین زبان صحبت می‌کنند، مغزهایی دارند که ۶ تا ۱۳ سال جوان‌تر از افرادی که فقط به یک زبان صحبت می‌کنند، به نظر می‌رسد.

به عبارت ساده، افرادی که به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمی‌شان جوان‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسید.

محقق «لوسیا آموروسو»، معاون مدیر علمی مرکز شناخت، مغز و زبان باسک در سن سباستین اسپانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «به عبارت ساده، افرادی که به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمی‌شان جوان‌تر به نظر می‌رسید.»

برای این مطالعه، محققان از اسکن‌های مغزی انجام شده روی ۷۲۸ نفر برای ایجاد یک "ساعت پیری مغز" استفاده کردند. این ساعت سن مغز یک فرد را بر اساس سطح اتصال بین قسمت‌های مختلف مغز تخمین می‌زند.

سپس این تیم از این ساعت برای سنجش سن مغز گروه دیگری متشکل از ۱۴۴ نفر استفاده کرد که برخی از آنها به چهار زبان مختلف صحبت می‌کردند.

نتایج نشان داد که هر چه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت می‌کردند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسید.

محققان دریافتند که یادگیری دو زبان با مغزی شش سال جوان‌تر، سه زبان با مغزی هفت سال جوان‌تر و چهار زبان با مغزی ۱۳ سال جوان‌تر در مقایسه با کسانی که فقط یک زبان یاد گرفته بودند، مرتبط بودند.

محققان دریافتند که یادگیری یک زبان اضافی در سنین پایین‌تر، به نظر می‌رسد پیری مغز را کُند می‌کند. بزرگسالان همچنین از تسلط بسیار زیاد به یک زبان دیگر سود می‌برند.

آموروسو گفت: «این تأثیر فقط به تعداد زبان‌های صحبت شده مربوط نبود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتر در پیری مغز مرتبط بود.»

آموروسو گفت: «این نشان می‌دهد که تجربه چندزبانه به عنوان یک عامل تعیین‌کننده اهمیت دارد: این موضوع صرفاً به دوزبانه بودن یا نبودن مربوط نمی‌شود، بلکه به عمق و مدت تجربه زبانی نیز مربوط می‌شود.»

محققان در ادامه قصد دارند بررسی کنند که آیا مهارت‌های زبانی در بیماری‌های مغزی مانند بیماری آلزایمر اهمیت دارند یا خیر.

به گفته محققان، «این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم، بهتر است.»