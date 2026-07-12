نوشیدن قهوه ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که نوشیدن حتی یک تا دو فنجان قهوه در روز می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های جدی کبد را کاهش دهد.

این مطالعه شامل بیش از ۳۵۵۰۰۰ بزرگسال سالم بود که پرسشنامه‌های رژیم غذایی را پر کردند و حدود ۱۳ سال تحت نظر بودند.

نتایج: افرادی که بیشترین قهوه را می‌نوشیدند- ۵ فنجان یا بیشتر در روز- ۳۲ درصد با خطر کمتر ابتلا به سیروز، ۴۷ درصد خطر کمتر ابتلا به سرطان کبد و ۴۲ درصد کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری کبد مواجه بودند.

اسکن MRI نشان داد که مصرف‌کنندگان قهوه همچنین چربی، التهاب و زخم کبد کمتری داشتند، در حالی که آزمایش خون به عملکرد سالم‌تر کبد اشاره داشت.

اما محققان تأکید کردند که این یافته‌ها توصیه‌ای برای نوشیدن ۵ فنجان یا بیشتر قهوه در روز نیست.

آنها گفتند که فواید آن در واقع با فقط یک تا دو فنجان در روز شروع می‌شود و با سه تا چهار فنجان در روز، قوی‌ترین اثرات ظاهر می‌شود.

دکتر «جو دونگ یانگ»، نویسنده ارشد و مدیر پزشکی برنامه سرطان کبد در سدارس سینای در لس‌آنجلس، گفت: «یافته‌های ما از مصرف متعادل قهوه برای افرادی که از آن لذت می‌برند و آن را به خوبی تحمل می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.»

هم قهوه معمولی و هم قهوه بدون کافئین با نتایج سالم‌تر کبد مرتبط بودند، که نشان می‌دهد چیزی غیر از کافئین ممکن است در این امر دخیل باشد.

در حالی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، نویسندگان گفتند که مصرف قهوه ممکن است مکمل عادات سالمی مانند ورزش، حفظ وزن سالم و عدم مصرف الکل باشد.

دکتر «شلی لو»، نویسنده مطالعه و مدیر بخش گوارش و کبدشناسی در سدارس سینای، گفت: «گام بعدی در تحقیقات ما شناسایی ترکیبات خاص موجود در قهوه است که مسئول این ارتباطات محافظتی کبد هستند. یافته‌های ما به مسیرهای بیولوژیکی شامل التهاب و زخم اشاره دارد و اهداف مولکولی را برجسته می‌کند که تحقیقات آینده می‌توانند برای درک بهتر چگونگی تأثیر قهوه بر سلامت کبد و اینکه چه کسی بیشترین سود را می‌برد، بررسی کنند.»