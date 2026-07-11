خبرگزاری مهر، گروه استان ها:برگزاری نخستین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان در سال ۱۳۹۵ یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی استان به شمار میرود. این اجلاسیه که با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، فرهنگی و نیروهای مردمی برگزار شد، تنها یک مراسم یادبود نبود؛ بلکه مجموعهای از فعالیتهای پژوهشی، هنری، فرهنگی و اجتماعی را در سراسر استان رقم زد.
در جریان این رویداد، بیش از ۱۲۵ عنوان کتاب درباره شهدا، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و مقاومت تألیف و منتشر شد، آثار هنری متعددی تولید شد و برنامههای گستردهای در شهرستانهای مختلف استان به اجرا درآمد. مطابق روال اجلاسیههای ملی شهدا، مسئولان استان پیش از برگزاری این مراسم، گزارشی از اقدامات انجامشده را به رهبر انقلاب ارائه کردند؛ دیداری که به گفته سردار رحمتالله صادقی، یکی از ماندگارترین خاطرات دوران مسئولیتش در سپاه پاسداران است.
اولین دیدار؛ احساس یک سرباز در برابر فرمانده کل قوا
رحمتالله صادقی که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مسئولیت فرماندهی سپاه نینوا گلستان را برعهده داشت، نخستین دیدار خود با رهبر انقلاب را مربوط به همایش فرماندهان سپاه میداند.
وی میگوید: به واسطه مسئولیتی که در سپاه داشتم، در جلسات مختلفی خدمت حضرت آقا میرسیدیم، اما اولین دیدارم در همایش فرماندهان سپاه بود. برای هر پاسدار، دیدار با رهبر انقلاب فقط دیدار با عالیترین مقام کشور نیست؛ بلکه دیدار با فرمانده کل قوا و مرجع دینی است. این دو ویژگی، رابطهای عمیق میان فرمانده و سرباز ایجاد میکند.
وی ادامه میدهد: در همان نخستین دیدار، احساس کردم که نگاه ایشان به مسائل دفاعی، امنیتی و فرهنگی، نگاهی بسیار عمیق، راهبردی و آیندهمحور است. هر نکتهای که مطرح میکردند، برای ما تبدیل به نقشه راه در انجام مأموریتها میشد.
سال ۱۳۹۵؛ مهمترین دیدار اختصاصی با رهبر انقلاب
فرمانده اسبق سپاه نینوا گلستان، مهمترین دیدار خود با رهبر انقلاب را مربوط به سال ۱۳۹۵ و همزمان با برگزاری نخستین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان میداند.
وی میگوید: افتخار بزرگی نصیب استان گلستان شد که شورای سیاستگذاری اجلاسیه شامل نماینده ولیفقیه در استان، استاندار وقت، بنده و جمعی از مسئولان، حدود سه تا چهار ساعت به صورت اختصاصی خدمت رهبر انقلاب باشیم و گزارشی کامل از اقدامات فرهنگی، هنری، پژوهشی و اجتماعی اجلاسیه ارائه کنیم.
به گفته صادقی، این دیدار در آستانه برگزاری اجلاسیه انجام شد و رهبر انقلاب پس از شنیدن گزارشها، رهنمودهای مهمی برای ادامه مسیر ارائه کردند.
تولید ۱۲۵ جلد کتاب؛ اقدامی که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت
یکی دیگر از بخشهای گزارش ارائهشده به رهبر انقلاب، تولید گسترده آثار مکتوب درباره شهدا بود.
صادقی میگوید: در اجلاسیه چهار هزار شهید موفق شدیم ۱۲۵ جلد کتاب تولید کنیم؛ اتفاقی که برای استان گلستان یک حرکت بزرگ فرهنگی بود. رهبر انقلاب از این اقدام استقبال کردند اما تأکید داشتند که صرف تولید کتاب کافی نیست؛ باید مخاطبشناسی صورت گیرد تا این آثار خوانده شوند و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گسترش پیدا کند.
سلام ویژه رهبر انقلاب به مردم گلستان
به گفته صادقی، یکی از شیرینترین بخشهای آن دیدار، پیامی بود که رهبر انقلاب برای مردم استان گلستان بیان کردند.
وی میگوید: اولین نکتهای که حضرت آقا فرمودند این بود که سلام مرا به مردم گلستان برسانید. این جمله برای ما بسیار ارزشمند بود و نشان میداد که ایشان توجه ویژهای به مردم استان دارند.
تأکید بر وحدت، ایثار و شناخت دقیق استان
فرمانده اسبق سپاه نینوا گلستان میگوید رهبر انقلاب در آن دیدار محورهای متعددی را مورد تأکید قرار دادند.
از جمله این محورها عبارتی مانند ضرورت حفظ و تقویت روحیه ایثار و فداکاری، توجه ویژه به وحدت شیعه و سنی در استان گلستان، هوشیاری در برابر دشمنیهای نظام سلطه، دفاع همهجانبه از نظام اسلامی، تداوم نقشآفرینی سپاه و ارتش در عرصههای مختلف، توجه به ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان بود.
صادقی ادامه داد: آنچه برای من بسیار جالب بود، اشراف کامل رهبر انقلاب به ظرفیتها و ویژگیهای استان گلستان بود. ایشان به خوبی تاریخ استان، اقوام، شرایط فرهنگی، اقتصادی و حتی نقش مردم گلستان در پیروزی انقلاب اسلامی را میشناختند.
وی ادامه میدهد: رهبر انقلاب به صورت ویژه از شهدای پنجم آذر سال ۱۳۵۷ یاد کردند و این حادثه را یکی از نقاط عطف تاریخ مردم گلستان دانستند. همچنین از نقش سپاه و ارتش استان در دوران دفاع مقدس تجلیل کردند و بر استمرار این مسیر تأکید داشتند.
وداع مردم با شهدا؛ سرمایه اجتماعی انقلاب
صادقی در بخش دیگری از گفتگو، به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا اشاره میکند و معتقد است این حضور نشاندهنده پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است.
وی میگوید: هر زمان که مردم برای بدرقه شهدا به میدان آمدند، نشان دادند که فرهنگ ایثار همچنان زنده است. این سرمایه اجتماعی، یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و باید حفظ شود.
فرمانده اسبق سپاه نینوا گلستان در پایان تأکید میکند که همه برنامههای فرهنگی، از جمله اجلاسیههای شهدا، زمانی اثرگذار خواهند بود که بتوانند فرهنگ ایثار، وحدت و مسئولیتپذیری را در جامعه نهادینه کنند.
وی معتقد است تولید کتاب، آثار هنری، فعالیتهای پژوهشی و برنامههای فرهنگی، تنها زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که نسل جوان با مفاهیم ایثار، فداکاری و هویت تاریخی انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کند.
صادقی میگوید: توفیق خدمت در سپاه و حضور در محضر رهبر انقلاب، از بزرگترین افتخارات زندگی من است. آنچه در آن دیدارها آموختم، تنها مجموعهای از توصیههای مدیریتی نبود؛ بلکه درسهایی برای خدمت صادقانه، حفظ وحدت، تقویت روحیه ایثار و توجه به مردم بود؛ درسهایی که همچنان میتواند چراغ راه مسئولان و نسلهای آینده باشد.
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