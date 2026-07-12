نگاه سنتی به سوارکاری باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری ظهر یکشنبه در نشست با استاندار همدان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های ممتاز همدان، فدراسیون سوارکاری در راستای سیاست تمرکززدایی، آماده واگذاری میزبانی رویدادهای ملی به این استان است.

وی با بیان اینکه باید نگاه سنتی به سوارکاری تغییر کند، افزود: برخلاف تصور عمومی که این رشته را ورزشی «لوکس و تفریحی» می‌داند، صنعت اسب در دنیا یک پیشران اقتصادی است، به عنوان نمونه، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل آمریکا، این صنعت بیش از ۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به ارزش‌افزوده بی‌نظیر این حوزه گفت: هر کره اسب بسته به ویژگی‌های ژنتیکی، قیمت‌گذاری خاص خود را دارد و گاه ارزش آن به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد. جالب است بدانید که آماده‌سازی یک اسب برای حضور در میادین ورزشی، به‌طور میانگین زمینه اشتغال‌زایی برای ۱۲ تا ۱۳ نفر را فراهم می‌کند که نشان از ظرفیت بالای این صنعت در رفع معضل بیکاری دارد.

وی با اشاره به کارکردهای نوین صنعت اسب تاکید کرد: سوارکاری امروزه در دنیا در حوزه‌های سلامت و توان‌بخشی، به‌ویژه در درمان کودکان اوتیسم و افراد دارای معلولیت، نقش درمانی ایفا می‌کند و فدراسیون با تشکیل کمیته‌ای ویژه، توسعه این بخش را در اولویت قرار داده است.

حیدری با اشاره به ریشه‌های این ورزش در فرهنگ اسلامی افزود: اسب در فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه‌ای دارد و این حوزه علاوه بر ارزش اقتصادی، هویت تمدنی و تاریخی ما را نیز نمایندگی می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم صیانت مالی و شفاف‌سازی، تصریح کرد: گردش مالی بالای بخش فنی، صدور شناسنامه و آزمایش‌های ژنتیکی، ضرورت نظارت مستمر را دوچندان کرده است و مدیریت جدید فدراسیون با هدف جلوگیری از هرگونه انحراف و سوءاستفاده، نظارت دقیق بر این بخش‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌کند.

رئیس فدراسیون سوارکاری ضمن تمجید از جایگاه همدان در این ورزش، یادآور شد: همدان از دیرباز مهد تربیت سوارکاران و مربیان نام‌آوری همچون خاندان «گرجی» و «باب‌الحوائجی» بوده و حضور فعال نمایندگان این استان در مجمع فدراسیون، پشتوانه محکمی برای پیشبرد اهداف سوارکاری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون سوارکاری حمایت تمام‌قد خود را از مدیریت جدید هیئت سوارکاری استان همدان اعلام می‌دارد و بر این باوریم که با واگذاری میزبانی رویدادهای بزرگ، می‌توان همدان را به قطب اصلی سوارکاری کشور تبدیل کرد.