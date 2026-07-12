به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت سوارکاری استان همدان ظهر یکشنبه با حضور مقامات کلیدی ورزش کشور و استان برگزار شد؛ در این نشست، محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و دبیر فدراسیون سوارکاری و اعضای مجمع حضور داشتند.

در جریان این مجمع انتخاباتی،حمید گلی‌پور به عنوان تنها نامزد ریاست هیئت سوارکاری استان حضور داشت و براساس نتایج اعلام شده وی با کسب ۱۰ رأی از مجموع ۱۲ رأی مأخوذه، با اکثریت قاطع آرا به مدت چهار سال مسئولیت ریاست هیئت سوارکاری استان همدان را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی و سوابق درخشان این رشته در استان، اظهار کرد: همدان همواره یکی از استان‌های پیشرو و دارای پیشینه ارزشمند در رشته سوارکاری بوده و امید است با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه و مدیریت جدید، این رشته ورزشی مجدداً به دوران اوج و شکوفایی خود بازگردد.

علی حقیقی همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت‌های سوارکاری در سطح شهرستان‌ها تاکید کرد و افزود: از مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف پیش‌روی هیئت جدید، افزایش مشارکت ورزشکاران و فعال‌سازی بیش از پیش باشگاه‌های خصوصی است و انتظار می‌رود با همکاری تنگاتنگ فدراسیون سوارکاری و هیئت استان، شاهد رونق دوباره و توسعه زیرساخت‌های این رشته در سطح استان باشیم.