به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون سوارکاری اظهار کرد: همدان به پشتوانه اقلیم مناسب، پیشینه تاریخی درخشان و بهرهمندی از ظرفیتهای انسانی متخصص، بستری مساعد برای توسعه صنعت اسب فراهم کرده و مدیریت استان مصمم است از این پتانسیل برای رشد اقتصادی بهره ببرد.
وی با بیان اینکه صنعت اسب با رویکردی علمی و برنامهمحور، قابلیت بالایی در جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد، افزود: برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی سوارکاری در همدان، علاوه بر توسعه زیرساختهای ورزشی، نقش مهمی در تقویت صنعت گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی ایفا خواهد کرد.
رئیس فدراسیون سوارکاری در ادامه نیز با اشاره به ارزشافزوده بالای صنعت اسب، از تدوین طرح جامع اقتصاد و اشتغالزایی در این حوزه با همکاری وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
محمود حیدری تصریح کرد: همدان به دلیل برخورداری از زیرساختهای مطلوب و سابقه تاریخی، از آمادگی لازم برای میزبانی رویدادهای بزرگ ملی برخوردار است و فدراسیون سوارکاری از تمامی برنامههای توسعهای این رشته در استان حمایت خواهد کرد.
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