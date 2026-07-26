به گزارش خبرنگار مهر، سوارکاری یکی از رشته های کاروان ورزش ایران برای پنجمین دوره بازی های جهانی عشایر است که شهریور ماه همزمان با اجلاس سران شانگهای در قرقیزستان برگزار می شود.

پیش از این مقرر شده بود که ۲۰ سوارکار ایران در این دوره بازی ها شرکت داشته باشند که ۶ نفر از آنها را زنان تشکیل می دادند اما در فهرست نهایی مصوب وزارت ورزش، تعداد سهمیه های سوارکاری به ۵ نفر کاهش یافته است و همین مسئله باعث کنار گذاشتن زنان سوارکار از این اعزام شده است.

محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: ابتدا قرار بود ۲۰ نماینده در قرقیزستان داشته باشیم و بر این اساس سهمیه قابل توجهی هم به زنان اختصاص داده بودیم اما بعد از کاهش سهمیه ها، بنا به شرایط فقط اعزام سوارکاران مرد را در برنامه قرار دادیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس از مجموع ۵ سوارکار اعزامی به بازی های جهانی عشایر، ۲ نفر چابک سوار در بخش اسبدوانی و ۳ نفر هم در بخش استقامت شرکت می کنند.

رئیس فدراسیون سوارکاری با تاکید بر اینکه تامین اسب برای بازی های جهانی عشایر بر عهده کشور میزبان است، در واقع انتقال اسب صورت نمی گیرد اما باید اسب اجاره شود. تامین هزینه اجاره اسب هم با خودِکاروان است، میزبان فقط اسب و شرایط استفاده از آنها را برای مسابقات سوارکاری مهیا می کند.

حیدری در مورد هزینه اجاره اسب ها گفت: هنوز آمار و اطلاع دقیقی در این زمینه ارائه نشده است. قطعا قیمت اسب کورس با اسب استقامت متفاوت است ضمن اینکه نژاد اسب ها هم قیمت اجاره آنها را متفاوت می کند.

وی همچنین در مورد شرایط سوارکاران اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا گفت: علی عزیزنیا و فائزه غروی دو سوارکار ایران در بازی های آسیایی ناگویا خواهند بود. انتخاب این دو سوارکار بر اساس رنکینگ جهانی و همچنین شرط لازم برای داشتن اسب در اروپا و انتقال به ناگویا از این قاره، انجام شده است. آنها در ماده پرش با اسب شرکت می کنند.

رئیس فدراسیون سوارکاری تاکید کرد: این دو سوارکار در حال پیگیری مراحل آماده سازی خود با حضور در مسابقات مختلف هستند. غروی برای ۶ مسابقه نام نویسی کرده است. عزیزنیا هم قرار است در مسابقات قهرمانی پرش با اسب اروپا شرکت داشته باشد.