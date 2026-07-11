ولایت‌ مداری معیار سنجش عیار انسانی در پیشگاه خداوند است

به گزارش خبرنگارمهر ،حجتالاسلام محمدمهدی ماندگاری پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب،در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه با تأکید بر حیات طیبه شهدا اظهار کرد: شهدا زندهاند و در پرتو همین حیات، الگوی راستین بشریت هستند.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ما انسانها در ذات خود میل به «دیده شدن»، «خریده شدن» و «پسندیده شدن» داریم، افزود: نکته راهبردی این است که باید از خداوند سپاسگزار باشیم که مردم زمان ما در دوران امام کبیر و امام شهید، نسبت به حقیقتِ این میل درونی، فهمی فراتر از دورانهای گذشته یافتهاند.
وی در تبیین دستهبندی کسانی که خواهان «دیده شدن» هستند، به نخستین گروه اشاره کرد و گفت: دستهای از افراد در تلاش برای دیده شدن از سوی شیاطین هستند که قطعاً در این مسیر ضرر خواهند کرد و بازنده قطعی خواهند بود؛ چرا که نه در دنیا و نه در آخرت بهرهای از این نوع دیدهشدن نصیبشان نمیشود.
حجتالاسلام ماندگاری تصریح کرد: این جریان دقیقاً همان سناریویی است که شبکه اینترنشنال در دوران فتنه پیادهسازی کرد و با تشویق دختران به آتش زدن ماشین، ارسال عکس و حضور هنجارشکنانه، سعی داشت آنها را در قاب مطلوب شیاطین به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به اینکه دسته دوم ، افراد، جامعه و افکار عمومی را مرجع دیدهشدن خود قرار دادهاند، گفت: افرادی همچون هنرپیشهها، خوانندهها و ورزشکاران که شاید دنبالکنندگان بسیاری در دنیای مادی داشته باشند، جزء دسته دوم هستند اما این نوع توجه، فاقد هرگونه حظ و بهره اخروی است.
استاد حوزه علمیه با استناد به آیه ۲۲ سوره مبارکه ابراهیم، یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی و عمرملت ایران را اعتماد به آمریکا دانست و اظهار کرد: این نوع تکیه بر مستکبرین، مصداق انتخاب مسیرغلط برای دیده شدن در معادلات جهانی است.
وی شاخص اصلی کمال انسانی را دسته سوم؛ کسانی که خواهان دیده شدن توسط خداوند متعال و ولی خدا هستند، عنوان کرد و گفت: این دقیقاً همان معنای عمیق «ولایتمداری» است؛ کسی که این نوع دیدهشدن را طلب میکند، در واقع مسیر زندگی و سبک رفتار خود را با ولی خدا تنظیم میکند.
حجتالاسلام ماندگاری برای تحقق این مقام رفیع، دو ویژگی اساسی را ضروری دانست و تصریح کرد: هر کس خواهان دیدهشدن در محضر پروردگار است باید در دو عرصه سرآمد باشد؛ نخست «پُرکاری» در مسیر انجام وظیفه که همان روحیه جهادی است و دوم «گوش به فرمان بودن» نسبت به ولی خدا.
وی افزود: این دسته برخلاف گروههای پیشین، از سرمایه بزرگ آخرت برخوردارند و مجاهدت آنها ضامن بقای نام و جایگاهشان در نزد ذات اقدس الهی خواهد بود.
حجتالاسلام ماندگاری با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: رهبر شهید انقلاب همواره جهاد تبیین را با بهرهگیری از قرآن، راهگشای مشکلات میدانستند.
وی با یادآوری سیره فضه، خادم حضرت زهرا (س)، افزود: ایشان تا ۲۰ سال حرف رسمیاش با قرآن بود و این نشان میدهد که برای رسیدن به قلههای حقیقت، باید کلام و رفتار ما با آموزههای وحیانی قرین باشد.
استاد حوزه علمیه با تاکید به اینکه امروز افراد باید تکلیف خود را دقیقاً مشخص کرده و بر اساس آن عمل کنند، گفت: مسیر دیده شدنِ حقیقی، تنها از طریق تبعیتِ محض از ولی خدا و مجاهدت در مسیر تکلیف محقق میشود.
وی افزود: مسیر تکلیف، مسیری است که شهدا پیمودند و اکنون زندهاند و بر اعمال ما ناظرند تا هرکس در هر جایگاهی، عیار بندگی خود را با فرمان ولی تنظیم نماید.
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