سخنگوی دولت صدمین سالگرد انتشار روزنامه اطلاعات را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در پیامی به مناسبت یکصدمین سالگرد انتشار روزنامه اطلاعات، این روزنامه را بخشی از حافظه مکتوب و فرهنگی ایران دانست و با تأکید بر جایگاه رسانههای حرفهای در توسعه، شفافیت و تقویت گفتگوی ملی، از تلاش یک قرن روزنامهنگاران و دستاندرکاران این مؤسسه مطبوعاتی قدردانی کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
یکصد سال از انتشار نخستین شماره روزنامه اطلاعات میگذرد؛ یک قرن روایت تاریخ، ثبت خاطره جمعی و همراهی با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران.
روزنامه اطلاعات، در طول این صد سال، تنها یک رسانه نبوده است؛ نهادی فرهنگی و حرفهای بوده که بخش مهمی از حافظه مکتوب ایرانیان را شکل داده و نسلهای متعددی از روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و اهالی فرهنگ را در دامان خود پرورش داده است. دوام و اعتبار چنین نهادی، حاصل تلاش صادقانه زنان و مردانی است که در دورههای مختلف، رسالت آگاهیبخشی را بر عهده گرفتهاند و بهرغم فراز و فرودهای زمانه، چراغ روزنامهنگاری را روشن نگه داشتهاند.
امروز که جهان رسانه با تحولات شگرف فناوری، گسترش شبکههای اجتماعی و چالشهای نوینی همچون انتشار اطلاعات نادرست، کاهش مرجعیت رسانهای و دگرگونی الگوهای ارتباطی روبهروست، تجربه یکصد ساله اطلاعات بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. این پیشینه ارزشمند نشان میدهد که اعتماد عمومی، سرمایهای است که تنها با صداقت، مسئولیتپذیری، اخلاق حرفهای و احترام به حقیقت به دست میآید و حفظ میشود.
رسانههای ریشهدار، افزون بر اطلاعرسانی، بستر گفتوگو، تقویت همبستگی ملی و انتقال تجربه میان نسلها هستند. جامعهای که رسانههای حرفهای و مسئول داشته باشد، از ظرفیت بیشتری برای گفتوگو، فهم متقابل و مشارکت آگاهانه در مسیر توسعه برخوردار خواهد بود.
دولت چهاردهم ،رسانههای مسئول و حرفهای را شریک مسیر توسعه، شفافیت و حکمرانی مطلوب میداند و بر این باور است که آینده ایران با مشارکت نهادهای مدنی، دانشگاهها و رسانههای معتبر روشنتر خواهد بود.
اینجانب، یکصدمین سالگرد انتشار روزنامه اطلاعات را به مدیران، روزنامهنگاران، پیشکسوتان، کارکنان و مخاطبان این روزنامه تبریک میگویم و با گرامیداشت یاد زندهیاد عباس مسعودی ،سیدمحمود دعایی و همه آنان که در یک قرن گذشته در اعتلای این نهاد رسانهای نقش داشتهاند، برای خانواده بزرگ اطلاعات، تداوم اعتبار، اثرگذاری و توفیق در پاسداری از حقیقت، اخلاق حرفهای و منافع ملی آرزو میکنم.
صدسالگی روزنامه اطلاعات، جشن پاسداشت سنتی ماندگار در روزنامهنگاری ایران و ادای احترام به سرمایهای است که همچنان میتواند چراغ راه آینده رسانه در کشور باشد.
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