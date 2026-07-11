سرزمین آفتاب در مسیر تحول؛ استراتژی هوشمندسازی برای پایداری منابع

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: استان مرکزی در مسیر تحول بزرگ، با هدف دستیابی به پایداری منابع، فصل جدیدی از مدیریت هوشمند را آغاز کرده و در این چشم‌انداز روشن، مدیریت مصرف نه یک ضرورت اجباری، بلکه فرصتی برای بازآفرینی منابع و دستیابی به توسعه پایدار است؛ مسیری که در آن همگام با پیشرفت صنعتی، از فناوری‌های نوین برای حفظ سرمایه‌های حیاتی استان بهره می‌بریم.

در این مسیر، شکل‌گیری یک جهاد عمومی برای صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی انکارناپذیر است؛ جهادی که از خانه‌ها آغاز می‌شود و تا مزارع، واحدهای صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف جامعه امتداد می‌یابد.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، هوشمندسازی شبکه‌ها و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی است که استان مرکزی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو برداشته است، مسیری که تحقق آن نیازمند همراهی مردم، مسئولان و تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی استان است.

مدیریت مصرف انرژی، پیش‌شرط پایداری تولید و رشد اقتصادی کشور است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با عبور مصرف برق کشور از ۷۵ هزار مگاوات در روزهای گرم سال، مشارکت مردم در مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه به‌ویژه در بخش خانگی ضروری است.

سید محمد جمالیان افزود: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ناترازی انرژی همچنان پابرجاست و رفع آن علاوه بر اقدامات دولت، نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

وی تصریح کرد: ناترازی انرژی تنها به برق محدود نیست و کشور، به‌ویژه استان مرکزی، در حوزه آب نیز با چالش کم‌آبی مواجه است، ازاین‌رو مدیریت مصرف در تمامی بخش‌های انرژی به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با بیان اینکه مصرف سرانه انرژی در کشور نسبت به بسیاری از مناطق جهان بالاتر است ادامه داد: با افزایش نیازهای کشور به انرژی، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه منابع برای تأمین پایدار برق، آب، سوخت و سایر حامل‌های انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

جمالیان تاکید کرد: مشارکت مردم در اقداماتی ساده مانند تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و مدیریت روشنایی‌ها، نقش مؤثری در کاهش مصرف و عبور از اوج بار تابستان دارد.

وی گفت: در حوزه سوخت، حرکت به سمت توسعه خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف، اصلاح استاندارد مصرف خودروهای داخلی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از راهکارهای کاهش مصرف بنزین است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تأکید بر نقش حیاتی انرژی در اقتصاد کشور گفت: توسعه و رشد اقتصادی در گرو رونق تولید است و تولید پایدار نیز به تأمین مستمر انرژی نیاز دارد.

وی تصریح کرد: محدودیت‌های برق، تولید بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار داده و مصرف بی‌رویه انرژی می‌تواند به کاهش تولید، صادرات و رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی منجر شود.

جمالیان افزود: محدودیت‌های برق و آب صنایع از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، چراکه کاهش دسترسی به انرژی، به‌طور مستقیم تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مصرف بالای منابع آبی در بخش کشاورزی بیان کرد: بخش عمده‌ای از منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و حرکت به سمت روش‌های نوین کشت و آبیاری برای حفظ منابع آبی ضروری است.

جمالیان ادامه داد: با توجه به اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری، توسعه کشاورزی مکانیزه، آبیاری نوین، سامانه‌های هوشمند مدیریت آب و کشت گلخانه‌ای باید با هدف افزایش بهره‌وری منابع و کاهش مصرف آب با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با کاهش مصرف آب، افزایش کیفیت محصولات و بهبود بهره‌وری، از راهکارهای مؤثر در ارتقای تولید کشاورزی است.

وی گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، الگوی کشت هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و برای حفظ منابع آبی، حرکت به سمت کشاورزی نوین، رعایت الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع ضروری خواهد بود.

جمالیان تصریح کرد: حمایت عملی دولت از طریق تخصیص سریع تسهیلات کم‌بهره، می‌تواند روند توسعه کشاورزی نوین، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر منابع آبی را شتاب بخشد.

مدیریت شهری در مسیر «جهاد صرفه‌جویی» و توسعه انرژی‌های پاک قرار دارد

شهردار کلانشهر اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند انرژی در کلانشهرها اظهار کرد: مدیریت شهری اراک، خود را متعهد به حمایت تمام‌قد از صنعت برق در روزهای اوج بار می‌داند و با درک شرایط موجود، اقدامات ویژه‌ای را برای مدیریت بهینه مصرف در دستور کار قرار داده است.

علیرضا محمودی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از پیک مصرف برق در تابستان، از پیوستن مجموعه مدیریت شهری به پویش ملی «۲۵ درجه، قرار همدلی» خبر داد و بر عزم شهرداری برای پیشبرد استراتژی‌های توسعه پایدار و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

شهردار اراک با بیان اینکه عبور از ناترازی‌های احتمالی نیازمند تغییر در الگوهای مصرف است، افزود: مدیریت شهری از طریق اجرای متمرکز برنامه‌های مدیریت مصرف، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های روشنایی شهری با استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و ترویج فرهنگ بهینه‌سازی انرژی در سطح محلات، در کنار شرکت توزیع برق خواهد بود تا کمترین فشار به شبکه توزیع وارد شود.

وی با تبیین رویکرد توسعه پایدار در مدیریت شهری اراک، به اقدامات راهبردی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: راهبرد ما حرکت به سوی «شهر سبز» است؛ در همین راستا، فرآیند صدور مجوز برای نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی تسهیل شده تا شهروندان خود به تولیدکنندگان انرژی پاک تبدیل شوند.

شهردار کلانشهر اراک تاکید کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی، یک رسالت همگانی است و مدیریت شهری اراک با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد تا با مشارکت فعال شهروندان، تابستانی پایدار و خدماتی مطلوب را برای مردم رقم بزنیم.

صرفه‌جویی ۳۰ مگاواتی برق در مرکزی با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمع‌آوری بیش از سه هزار انشعاب غیرمجاز و اصلاح چهار هزار کنتور معیوب در استان، صرفه‌جویی ۳۰ مگاواتی برق را به دنبال داشته که معادل مصرف برق دو شهرستان استان است.

محمد نیکویی افزود: طرح ملی «مهتاب» با هدف مدیریت و کاهش تلفات شبکه برق با حضور ۴۲ تیم عملیاتی در سطح استان اجرا شد که در جریان آن، ۲۸۸ مورد تست و بازرسی از کنتورهای مشترکان انجام گرفت.

وی گفت: در اجرای این طرح، ۷۶ انشعاب غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد، ۱۳۸ متر کابل مربوط به مصارف غیرمجاز از سطح شبکه استان جمع‌آوری، ۳۱ کنتور خطادار شناسایی و ۳۶ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

نیکویی تصریح کرد: برخورد قاطع با متخلفان و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه داد: هوشمندسازی ۱۵۰ هزار مشترک، معادل ۷۵ درصد مصرف انرژی استان، گامی مؤثر در مدیریت بار و افزایش پایداری شبکه برق استان است.

وی تاکید کرد: استان مرکزی با بهره‌مندی از ۷۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی، رتبه نخست کشور در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده است که نقش مؤثری در افزایش تولید برق پاک، کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار خواهد داشت.

نیکویی گفت: طرح جایگزینی کولرهای فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف با هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی در هر واحد اجرا می‌شود و هزینه‌های آن از محل صرفه‌جویی برق در سال‌های آینده تأمین خواهد شد.

وی بیان کرد: پویش ملی «۲۵ درجه، قرار همدلی» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و جلب مشارکت فعال شهروندان در مدیریت مصرف برق، بر ضرورت همراهی مشترکان برای حفظ پایداری شبکه تأکید دارد.

نیکویی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در فصل گرما افزود: پایداری آب و برق در روزهای گرم سال، نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت مصرف مشترکان است.

توسعه استفاده از پساب، راهکار عبور از تنش آبی در مرکزی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از پساب تصفیه‌شده علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، نقش مهمی در کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی و مقابله با خشکسالی دارد.

سعید سرآبادانی افزود: در ۱۴ تصفیه‌خانه فعال استان مرکزی، روزانه بیش از ۱۵۵ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه می‌شود که نقش مؤثری در مدیریت پایدار منابع آب دارد.

وی تصریح کرد: شاخص برخورداری از تأسیسات فاضلاب در استان مرکزی به ۵۹ درصد و در شهرها به ۷۴ درصد رسیده و توسعه این زیرساخت در مناطق روستایی همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ادامه داد: بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده در صنعت، کشاورزی صنعتی و فضای سبز، ضمن کاهش مصرف آب متعارف، به تأمین حقابه تالاب میقان نیز کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: استفاده از پساب، راهکاری مؤثر برای صیانت از منابع آب و تأمین پایدار نیازهای غیرشرب در شرایط کم‌آبی است.

سرآبادانی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم، توسعه استفاده صنایع از پساب، گامی مؤثر در کاهش مصرف آب متعارف و صرفه‌جویی در منابع آبی است.

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه مشترک شازند و آستانه، تعداد شهرهای دارای تأسیسات فاضلاب استان از ۹ به ۱۱ شهر افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر؛ مدیریت مصرف و جهاد صرفه‌جویی، حلقه‌ای تعیین‌کننده در مسیر توسعه پایدار استان مرکزی است؛ مسیری که با پیوند میان سیاست‌گذاری هوشمند، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، زمینه تداوم تولید و پایداری زیرساخت‌های حیاتی را فراهم کند.