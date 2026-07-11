امام جمعه دیّر: دشمن به دنبال تسخیر ذهن نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر، با اشاره به درسهای ماندگار سیره امام سجاد (ع) در جهاد تبیین و افشای چهره دشمن، اظهار کرد: مسئولیت امروز ما در قبال خون شهدا، به ویژه رهبر شهید انقلاب، روایتگری صادقانه و تبیین واقعیتها برای نسل جوان است تا فریب تبلیغات و نسبتهای ناروای دشمن را نخورند.
امام جمعه دیّر با انتقاد از ناکارآمدی سخنرانیهای یکطرفه در عصر حاضر، هشدار داد: دشمن در حال تسخیر ذهن نسل جوان است. اگر دشمن موفق شود مغز و اندیشه جوانان را تسخیر کند، دیگر نیازی به جنگ نظامی نخواهد داشت و خودِ افراد، وطن را به دشمن تقدیم میکنند.
وی تأکید کرد: باید با زبانی اقناعی و روشنگرانه، کسانی را که تحت تأثیر رسانههای بیگانه قرار گرفتهاند، از این فضای مسموم نجات داد.
امام جمعه دیّر با اشاره به پروژه مهر و برنامههای سال تحصیلی جدید، بر لزوم اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید کرد.
وی افزود: ضرورت دارد در مواردی که اضطرار وجود ندارد، اصل سنخیت و همجنسی میان معلم و دانشآموز رعایت شود تا از این طریق ارزش عفاف و حجاب به شکل عملی ترویج یابد.
حسینی با بیان اینکه حجاب تنها به نوع پوشش محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: عفاف باید در گفتار، نگاه و رفتار نمود داشته باشد. اگر این اصول در کلاسهای درس نهادینه نشود، شعارهای تبلیغاتی بعد از مدرسه کارساز نخواهد بود.
وی با اشاره به حماسه تشییع رهبر شهید انقلاب، این رویداد را تکثیر حماسه دانست و تصریح کرد: عمل صالح، اخلاص، تقوا و مردمداری امام شهید بزرگوار، رمز ماندگاری و پیوند عمیق او با ملت بود. او مظهر ایرانیِ وطندوست و استکبارستیز بود و مسئولان ما باید این اصول را در دستور کار خود قرار دهند.
امام جمعه دیّر با انتقاد از نگاه سطحی به مقوله اوقات فراغت، تصریح کرد: اوقات فراغت نباید صرفاً به سرگرمیهای بیهوده بگذرد، بلکه باید با محتوای آموزنده و متناسب با سبک زندگی اسلامی پر شود.
وی همچنین با اشاره به تداوم موج گرما، از عموم مردم خواست تا در هفته پیش رو، همکاری لازم را با مسئولان در زمینه صرفهجویی در مصرف آب و برق داشته باشند.
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