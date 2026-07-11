به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار در نشست تخصصی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، معاونان، مدیران ستادی و استانی، ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، این استان را یکی از استانهای ممتاز و پیشرو کشور در مدیریت اراضی کشاورزی دانست.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: استان زنجان در سالهای اخیر توانسته است با برنامهریزی علمی، مدیریت منسجم و همکاری مؤثر میان بخشهای مختلف، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه ساماندهی اراضی کشاورزی به ثبت برساند و امروز به عنوان یکی از استانهای شاخص کشور در اجرای طرحهای تجمیع و یکپارچهسازی اراضی شناخته میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به وجود واحدهای بزرگ و اقتصادی تولید در استان افزود: شکلگیری واحد یکپارچه یکهزار هکتاری کشاورزی، نمونهای موفق از اجرای سیاستهای توسعه کشاورزی بهرهور است که ضمن کاهش هزینههای تولید، زمینه استفاده بهینه از منابع آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری و ارتقای امنیت غذایی کشور را فراهم کرده است.
نامدار پروژه رفع تداخلات اراضی را یکی دیگر از نقاط قوت استان زنجان برشمرد و اضافه کرد: این استان با تلاش مدیران، کارشناسان و اعضای کمیسیونهای تخصصی، توانسته است پروژه رفع تداخلات را با کیفیت مطلوب، دقت حقوقی و فنی و در چارچوب برنامه زمانبندی به سرانجام برساند و امروز در زمره استانهای پیشرو کشور در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و شفافسازی حقوق بهرهبرداران قرار گیرد.
وی با تقدیر از تلاشهای رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی و تمامی مدیران و کارشناسان استان تأکید کرد: موفقیتهای امروز زنجان حاصل همدلی، مدیریت جهادی، نگاه کارشناسی و تلاش بیوقفه مجموعه همکاران است و این ظرفیت ارزشمند باید در اجرای سایر برنامههای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نیز تداوم یابد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را یکی از مهمترین و راهبردیترین پروژههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حکمرانی زمین دانست و افزود: اجرای دقیق این قانون، نقش تعیینکنندهای در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، کاهش دعاوی، جلوگیری از خردشدگی اراضی و ارتقای نظام مدیریت زمین خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد استان زنجان با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی، فنی و اجرایی خود، در انعقاد سه قرارداد پیشبینیشده و اجرای کامل این قانون نیز همانند سایر حوزهها، موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری شود و جایگاه الگویی خود را بیش از پیش تثبیت کند.
نامدار با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی، بر لزوم فعالیتهای ترویجی، آموزشی، تشویقی و حمایتی در این حوزه تأکید کرد.
یکپارچهسازی اراضی، راهبردی مؤثر برای افزایش بهرهوری آب و تقویت امنیت غذایی کشور است
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچهسازی اراضی، راهبردی مؤثر برای افزایش بهرهوری آب، توسعه مکانیزاسیون و تقویت امنیت غذایی کشور است.
داور نامدار در بازدید از بزرگترین طرح تجمیع و یکپارچهسازی اراضی استان زنجان، بخش بزینهرود شهرستان خدابنده، افزود: این طرح با وسعت ۵۰۰ هکتار اراضی آبی مکانیزه و مجهز به سامانههای نوین آبیاری از تجمیع حدود ۵۰ قطعه پراکنده طی سالهای گذشته شکل گرفته و امروز بهعنوان یکی از نمونههای موفق مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی در کشور شناخته میشود.
وی گفت: در این مجموعه، انواع محصولات راهبردی و استراتژیک کشور تولید میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در این بازدید با تأکید بر اینکه تجمیع و یکپارچهسازی اراضی یکی از سیاستهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی است، اظهار داشت: خرد شدن اراضی کشاورزی، علاوه بر افزایش هزینههای تولید، استفاده از فناوریهای نوین، مکانیزاسیون و مدیریت بهینه منابع آب را با چالش مواجه میکند.
وی افزود: خوشبختانه اجرای چنین طرحهایی نشان میدهد که با همافزایی و مشارکت بهرهبرداران، میتوان ضمن حفظ مالکیت، زمینه شکلگیری واحدهای اقتصادی، رقابتپذیر و دانشبنیان را فراهم کرد.
نامدار با اشاره به نقش این طرح در مدیریت منابع آب، افزود:بر اساس برآوردهای کارشناسی، استقرار سامانههای نوین آبیاری و مدیریت یکپارچه در مجموعهای با این وسعت، میتواند سالانه حدود یک تا یکونیم میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی ایجاد کند؛ یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مصرف آب نسبت به اراضی خرد و پراکنده که دستاوردی ارزشمند برای کشاورزی کشور در شرایط محدودیت منابع آبی است.
وی ادامه داد: یکپارچهسازی اراضی، امکان استفاده حداکثری از ماشینآلات کشاورزی، کاهش ترددهای غیرضروری، مدیریت دقیق آبیاری، تغذیه گیاهی، کنترل آفات و بیماریها و اجرای کامل الگوی کشت را فراهم میکند.
نامدار افزود: این عوامل میتوانند ضمن کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینههای تولید، افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی عملکرد محصولات و رشد قابل توجه ارزش افزوده اقتصادی را به همراه داشته باشند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه امنیت غذایی بدون مدیریت علمی زمین و منابع آب امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: تجمیع و یکپارچهسازی اراضی، صرفاً ادغام قطعات زمین نیست؛ بلکه اقدامی بنیادین برای اصلاح ساختار تولید، افزایش بهرهوری عوامل تولید، حفاظت از منابع پایه، توسعه کشاورزی هوشمند و ارتقای درآمد بهرهبرداران است.
نامدار گفت: این رویکرد از مهمترین محورهای تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود.
وی با قدردانی از سرمایهگذاری و مشارکت بهرهبرداران این مجموعه اظهار داشت: «سازمان امور اراضی کشور از اجرای طرحهای موفق تجمیع و یکپارچهسازی اراضی در سراسر کشور حمایت میکند و این مجموعه را نمونهای ارزشمند از مشارکت بخش خصوصی، مدیریت صحیح منابع و حرکت به سوی کشاورزی اقتصادی، پایدار و بهرهور میداند.
نامدار گفت: بیتردید توسعه چنین الگوهایی، آینده کشاورزی ایران را در مسیر افزایش تولید، صرفهجویی در مصرف آب، حفظ منابع طبیعی و تقویت امنیت غذایی کشور تضمین خواهد کرد.
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