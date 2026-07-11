به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه انرژی عمرانی استان هرمزگان به ریاست صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد و در این نشست، موضوعاتی از جمله وضعیت شبکه برق استان، سناریوهای تداوم کارکرد نیروگاه‌ها و صنایع عمده در زمان توقف انتقال گاز و همچنین روند واگذاری اراضی نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

صفر صادقی‌پور در این نشست با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: تفکیک انشعاب‌های خانگی و کشاورزی می‌تواند به مدیریت مصرف برق کمک کند و باید از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار بر شبکه استفاده شود.

وی با بیان اینکه صنایع در سال‌های گذشته می‌توانستند از محل صرفه‌جویی انرژی و خرید از بورس انرژی در قالب تابلو آزاد، بخشی از نیازهای خود را مدیریت کنند، افزود: اگر این موضوع در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، امروز با چالش‌های کمتری در حوزه انرژی مواجه بودیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: تصمیمات مجموعه صنایع و دولت باید به گونه‌ای باشد که کمترین میزان خاموشی را در استان شاهد باشیم و پایداری شبکه برق حفظ شود.

صادقی‌پور در ادامه با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های لازم برای واگذاری زمین به این طرح‌ها انجام شده است، اما لازم است اراضی اختصاص‌یافته هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

وی با انتقاد از برخی روندهای موجود در استفاده از اراضی واگذارشده افزود: متأسفانه در برخی موارد موضوع انرژی خورشیدی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و بخشی از زمین‌های تخصیصی بدون اجرای طرح باقی مانده است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که زمین دریافت کرده‌اند اما اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده‌اند، پروانه فعالیتشان لغو خواهد شد تا فرصت برای سرمایه‌گذاران جدید و عملگرا فراهم شود.

صادقی‌پور خاطرنشان کرد: نمی‌توان زمین را بدون استفاده نگه داشت و منابع استان باید در مسیر تولید انرژی پاک و توسعه زیرساخت‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان گفت: قرارداد پیمانکارانی که پروژه‌های نیروگاه خورشیدی آنها تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، همچنان معتبر خواهد بود و روند اجرای این طرح‌ها ادامه خواهد یافت.