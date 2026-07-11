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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

اراضی واگذارشده برای نیروگاه‌های خورشیدی تعیین تکلیف می‌شوند

اراضی واگذارشده برای نیروگاه‌های خورشیدی تعیین تکلیف می‌شوند

بندرعباس-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت انرژی‌های نو، گفت: اراضی واگذارشده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی باید تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه انرژی عمرانی استان هرمزگان به ریاست صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد و در این نشست، موضوعاتی از جمله وضعیت شبکه برق استان، سناریوهای تداوم کارکرد نیروگاه‌ها و صنایع عمده در زمان توقف انتقال گاز و همچنین روند واگذاری اراضی نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

صفر صادقی‌پور در این نشست با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: تفکیک انشعاب‌های خانگی و کشاورزی می‌تواند به مدیریت مصرف برق کمک کند و باید از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار بر شبکه استفاده شود.

وی با بیان اینکه صنایع در سال‌های گذشته می‌توانستند از محل صرفه‌جویی انرژی و خرید از بورس انرژی در قالب تابلو آزاد، بخشی از نیازهای خود را مدیریت کنند، افزود: اگر این موضوع در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، امروز با چالش‌های کمتری در حوزه انرژی مواجه بودیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: تصمیمات مجموعه صنایع و دولت باید به گونه‌ای باشد که کمترین میزان خاموشی را در استان شاهد باشیم و پایداری شبکه برق حفظ شود.

صادقی‌پور در ادامه با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های لازم برای واگذاری زمین به این طرح‌ها انجام شده است، اما لازم است اراضی اختصاص‌یافته هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

وی با انتقاد از برخی روندهای موجود در استفاده از اراضی واگذارشده افزود: متأسفانه در برخی موارد موضوع انرژی خورشیدی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و بخشی از زمین‌های تخصیصی بدون اجرای طرح باقی مانده است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که زمین دریافت کرده‌اند اما اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده‌اند، پروانه فعالیتشان لغو خواهد شد تا فرصت برای سرمایه‌گذاران جدید و عملگرا فراهم شود.

صادقی‌پور خاطرنشان کرد: نمی‌توان زمین را بدون استفاده نگه داشت و منابع استان باید در مسیر تولید انرژی پاک و توسعه زیرساخت‌های انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان گفت: قرارداد پیمانکارانی که پروژه‌های نیروگاه خورشیدی آنها تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، همچنان معتبر خواهد بود و روند اجرای این طرح‌ها ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6884941

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