به گزارش خبرنگار مهر، کاوه شیرزادی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کردستان اظهار کرد: سازمان حج و زیارت در شهرستان‌های استان مسئولیت کمیته ثبت‌نام و اعزام زائران را بر عهده دارد و واحد امداد و راهنمایی گمشدگان نیز همزمان با آغاز فعالیت ستاد اربعین در مرز باشماق مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه سما از نهم تیرماه برای ثبت‌نام زائران اربعین ۱۴۰۵ فعال شده است، افزود: تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر از استان کردستان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ثبت‌نام قطعی یک‌هزار و ۶۰۰ نفر پس از پرداخت هزینه بیمه انجام شده است.

مدیرکل حج و زیارت کردستان ادامه داد: همچنین حدود یک‌هزار و ۹۰۰ نفر مرز باشماق را برای خروج انتخاب کرده‌اند، اما بخشی از این افراد هنوز مراحل ثبت‌نام خود را نهایی نکرده‌اند.

شیرزادی با اشاره به روند افزایشی استقبال زائران گفت: آمار ثبت‌نام قطعی امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۴۵ هزار زائر در سامانه سما ثبت‌نام کردند و بیش از ۳۰ هزار نفر از مرز باشماق تردد داشتند.

مدیرکل حج و زیارت کردستان از برنامه‌ریزی برای استقرار نیروهای امداد و راهنمایی گمشدگان در مرز باشماق خبر داد و افزود: کارگزاران زیارتی به صورت شیفت‌بندی خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

شیرزادی همچنین گفت: امسال قرارداد بیمه زائران با بیمه ایران منعقد شده و نمایندگان این شرکت در سطح استان و مرز باشماق مستقر خواهند شد تا خدمات بیمه‌ای را مطابق تفاهم‌نامه به زائران ارائه کنند.