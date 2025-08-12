  1. استانها
ثبت‌نام زائران اربعین کردستان رشد بی‌سابقه‌ای داشته است

سنندج- مدیرکل حج و زیارت استان کردستان، با اشاره به رشد چشمگیر آمار ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از این استان گفت: امسال شاهد یک رکوردشکنی بی‌سابقه در مشارکت مردم کردستان در این ایام بودیم.

کاوه شیرزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع، ۶۰ هزار نفر از سراسر کشور مرز باشماق را برای تردد در ایام اربعین انتخاب کرده‌اند که این رقم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مرز بین‌المللی است.

وی با تفکیک آمار استانی، تصریح کرد: تنها از استان کردستان، ۲۵ هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین از طریق ۶ مرز رسمی ثبت‌نام نهایی کرده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته، این تعداد بین ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر بود که حاکی از رشدی ۱۰۰ درصدی در سال جاری است.

مدیرکل حج و زیارت استان خاطرنشان کرد: ۲۷ هزار نفر از این آمار کلی، مرز باشماق را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند که در مجموع با احتساب ورودی‌ها، ۶۰ هزار نفر از این مرز تردد خواهند کرد.

شیرزادی در پایان به یک نکته قابل تأمل اشاره کرد و افزود: آمار ثبت‌نام زائران اربعین از استان کردستان، از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و اردبیل نیز فراتر رفته است که این مسئله، نشان‌دهنده ارادت خالصانه و شور حسینی مردم غیور این دیار است.

