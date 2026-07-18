خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، روند آماده‌سازی زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به زائران در استان کردستان وارد مرحله اجرایی شده است در کنار اقدامات عمرانی و ترافیکی، ساماندهی موکب‌ها، تأمین امکانات اسکان و تغذیه، هماهنگی برای انتقال تجهیزات، پوشش بیمه‌ای خادمان و برنامه‌ریزی برای استقرار موکب‌های مستقر در مرز باشماق و اقلیم کردستان عراق، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان قرار گرفته تا خدمات‌رسانی به زائران با انسجام بیشتری انجام شود.

عبدالحسین یوسفی دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین اقدامات انجام شده در حوزه برپایی موکب ها و برنامه‌ریزی های انجام شده را این خصوص در کردستان به ویژه مرز باشماق پرداخته است.

ساماندهی ۸۰ موکب در آستانه اربعین

عبدالحسین یوسفی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی موکب‌های اربعین در استان، اظهار کرد: کمیته اسکان، تغذیه و مشارکت‌های مردمی از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی برای ساماندهی موکب‌های اربعین را آغاز کرده و تاکنون ۸۰ موکب در سطح استان سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: تمامی این موکب‌ها اطلاعات خود را در سامانه موکب‌داران ثبت کرده‌اند، مجوزهای لازم برای فعالیت آنها صادر شده و محل استقرار هر یک نیز مشخص شده است تا فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام شده دنبال شود.

تمامی خادمانی که در داخل کشور و همچنین موکب‌های مستقر در خارج از کشور به زائران خدمات ارائه می‌کنند، از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار می شوند

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان ادامه داد: تعیین محل استقرار موکب‌ها به ویژه در شهر سنندج و مسیرهای منتهی به مرز باشماق با حضور فرمانداری، پلیس راه، اداره کل راهداری، شرکت گاز و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده تا از ایجاد هرگونه مشکل در حوزه ترافیک، ایمنی و خدمات‌رسانی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش شده است جانمایی موکب‌ها به گونه‌ای انجام شود که علاوه بر سهولت دسترسی زائران، تردد خودروها و خدمات امدادی نیز بدون مشکل انجام شود و در زمان اوج سفرهای اربعین، خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

بیمه موکب‌ها و خادمان در دستور کار است

یوسفی با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات ستاد مربوط به تأمین امنیت و آرامش خادمان اربعین است، گفت: در هفته‌های اخیر جلسات تخصصی متعددی برای بررسی نحوه پوشش بیمه‌ای موکب‌ها و خادمان برگزار شده است.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است تا تمامی خادمانی که در داخل کشور و همچنین موکب‌های مستقر در خارج از کشور به زائران خدمات ارائه می‌کنند، از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار شوند.

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان تصریح کرد: خدمات‌رسانی در ایام اربعین با حضور هزاران خادم انجام می‌شود و فراهم کردن پشتوانه‌های بیمه‌ای برای این افراد از اولویت‌های ستاد به شمار می‌رود.

بازنگری در جانمایی موکب‌های مرز باشماق

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت استقرار موکب‌ها در مرز باشماق و اقلیم کردستان عراق، اظهار کرد: جلسات مشترکی با مسئولان موکب‌های مستقر در مرز باشماق برگزار شده و در این نشست‌ها ضمن تشریح وظایف هر موکب، هماهنگی‌های لازم برای استقرار آنها انجام شده است.

در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های پشتیبانی موکب ها، هماهنگی‌های لازم برای خروج خودروهای خدماتی، انتقال تجهیزات، اقلام مورد نیاز و داروهای ضروری انجام شده است

یوسفی افزود: در بازنگری انجام شده، نقاطی که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ترافیکی یا مسائل ایمنی با چالش‌هایی همراه بودند، از چرخه استقرار موکب‌ها حذف شده‌اند تا امسال خدمات‌رسانی با نظم بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این بازنگری، مدیریت بهتر تردد زائران، جلوگیری از ازدحام جمعیت و تسهیل عبور و مرور خودروهای امدادی و خدماتی است.

هماهنگی برای فعالیت موکب‌ها در اقلیم کردستان عراق

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان با اشاره به فعالیت موکب‌های استان در خارج از کشور گفت: هماهنگی‌های لازم با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه انجام شده و بخشی از این هماهنگی‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بازدیدهای میدانی از محل استقرار موکب‌ها در اقلیم کردستان عراق نیز در دستور کار قرار گرفته تا در زمان استقرار، هیچ مشکلی در زمینه زیرساخت‌ها و خدمات وجود نداشته باشد.

یوسفی اظهار کرد: موکب مستقر در سلیمانیه و همچنین موکب‌های فعال در کربلای معلی، زمین مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند، مجوزهای لازم را دریافت کرده و برای اعزام و آغاز فعالیت آمادگی کامل دارند.

حضور موکب‌های فرهنگی در مرز باشماق

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات رفاهی اظهار کرد: چندین موکب فرهنگی برای حضور در مرز باشماق اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان افزود: این موکب‌ها علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفتی، در زمینه پاسخگویی به مسائل دینی، برگزاری مراسم مذهبی و ترویج فرهنگ اربعین نیز فعالیت خواهند داشت تا خدمات ارائه شده تنها به اسکان و تغذیه محدود نباشد.

یوسفی با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های پشتیبانی موکب‌ها گفت: هماهنگی‌های لازم برای خروج خودروهای خدماتی، انتقال تجهیزات، اقلام مورد نیاز و داروهای ضروری انجام شده است.

با استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و موکب‌های مردمی، اربعین امسال نیز خدمات‌رسانی به زائران در مرز باشماق و مسیرهای منتهی به آن با نظم، امنیت و کیفیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته انجام شود

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات با همکاری جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های مسئول صورت گرفته و روند انتقال تجهیزات تا زمان اعزام موکب‌ها ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، تلاش شده است تمامی اقلام مورد نیاز پیش از آغاز موج اصلی اعزام زائران به محل استقرار موکب‌ها منتقل شود تا در زمان ارائه خدمات، کمبودی وجود نداشته باشد.

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد مرکزی اربعین اظهار کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور تا پایان مراسم اربعین به صورت یک روز در میان جلسات هماهنگی برگزار می‌کند.

وی افزود: در این نشست‌ها آخرین دستورالعمل‌ها، تصمیمات اجرایی، برنامه‌های خدمات‌رسانی و هماهنگی‌های لازم بررسی و سپس برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

یوسفی ادامه داد: این روند موجب می‌شود تمامی استان‌ها بر اساس سیاست‌های واحد عمل کنند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و موکب‌ها در سراسر کشور برقرار باشد.

هم‌افزایی موکب‌ها برای ارتقای خدمات

وی با اشاره به سیاست جدید ستاد اربعین در استفاده بهینه از ظرفیت موکب‌ها گفت: امسال تلاش شده است همکاری و تعامل میان موکب‌ها بیش از سال‌های گذشته تقویت شود.

دبیر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان افزود: این هم‌افزایی علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری، موجب استفاده بهتر از امکانات، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.

وی تصریح کرد: موکب‌هایی که از امکانات محدودتری برخوردار هستند، می‌توانند از ظرفیت سایر موکب‌ها استفاده کنند تا همه زائران از خدمات یکسان و مطلوب بهره‌مند شوند.

یوسفی ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و موکب‌های مردمی، اربعین امسال نیز خدمات‌رسانی به زائران در مرز باشماق و مسیرهای منتهی به آن با نظم، امنیت و کیفیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته انجام شود.

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مجموعه برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کردستان نشان می‌دهد علاوه بر افزایش آمادگی موکب‌ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی و ارتقای کیفیت خدمات نیز در اولویت قرار گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مرز بین‌المللی باشماق را به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تردد زائران اربعین بیش از گذشته تقویت کند.