به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین محمودوند، بعدازظهر شنبه از برگزاری حضوری تمامی آزمون‌های سوادآموزی در سال جاری خبر داد و به رسانه‌ها اظهار داشت: با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، تمامی آزمون‌های دوره‌های سواد، انتقال و تحکیم به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

ارزشیابی، رکن اساسی ارتقای کیفیت آموزش

وی با تأکید بر اهمیت سنجش و ارزشیابی در فرآیند آموزش، گفت: ارزشیابی یکی از ارکان اساسی آموزش و یادگیری است و اطلاعات لازم درباره میزان پیشرفت تحصیلی سوادآموزان، کیفیت تدریس و نقاط قوت و ضعف فرآیند آموزشی را در اختیار آموزش‌دهندگان و فراگیران قرار می‌دهد.

محمودوند افزود: هرچه فرآیند ارزشیابی بر پایه اصول علمی و به‌درستی اجرا شود، نقش مؤثرتری در ارتقای کیفیت آموزش، بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف آموزشی خواهد داشت.

نتایج آزمون‌ها، مبنای بهبود روش‌های آموزشی

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اهمیت آزمون‌های پایانی، اظهار داشت: نتایج این آزمون‌ها فرصت مناسبی را برای آموزش‌دهندگان فراهم می‌کند تا اثربخشی شیوه‌های تدریس خود را ارزیابی کرده و با تحلیل نتایج، فعالیت‌های آموزشی را متناسب با نیازهای سوادآموزان برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: همچنین نتایج حاصل از ارزشیابی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره روش‌های تدریس، محتوای آموزشی و رفع نقاط ضعف احتمالی را فراهم می‌کند و به ارتقای کیفیت آموزش منجر می‌شود.

محمودوند تصریح کرد: سوادآموزان نیز با موفقیت در این آزمون‌ها و دریافت گواهی‌نامه دوره‌های سوادآموزی، می‌توانند مسیر ادامه تحصیل خود را دنبال کرده و برای ورود به مقاطع و سطوح بالاتر آموزشی اقدام کنند.

نظارت میدانی ستاد امتحانات تا پایان مردادماه

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری دقیق، منظم و قانون‌مند آزمون‌های سوادآموزی، گفت: کیفیت اجرای امتحانات حاصل همکاری و هماهنگی کارشناسان، عوامل اجرایی و آموزش‌دهندگان است و انتظار می‌رود تمامی مراحل برگزاری آزمون‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی، حفظ عدالت آموزشی، صیانت از حقوق سوادآموزان و فراهم‌سازی امکانات لازم انجام شود.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: اعضای ستاد امتحانات تا پایان مردادماه با حضور در حوزه‌های برگزاری آزمون، بر روند اجرای امتحانات نظارت میدانی خواهند داشت تا فرآیند سنجش و ارزشیابی با دقت و کیفیت مطلوب برگزار شود.