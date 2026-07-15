https://mehrnews.com/x3cxBx ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6885064 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ بسته خبری شبانه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6885064 کپی شد مطالب مرتبط فرمانده سپاه چابهار: خونخواهی مردم سیستان برگ زرین تاریخ اسلام است همیاری اجتماعی؛ میراث انسانی مردم سیستان کشف یک تن موادمخدر در مرزهای شرقی کشور پیامکهای دارای لینک با عنوان «ابلاغیه قضایی» کلاهبرداری است فراتر از قابهای سرد خبری تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند تمدن چندهزار ساله در فلات شرقی ایران؛ سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ احیای اراضی ملی در سیستان و بلوچستان قم میزبان رقابتهای فرهنگی ورزشی کارکنان نوسازی مدارس کشور شد امتحانات نهایی رشتههای تحصیلی پایه دوازدهم در ۴ استان لغو شد برچسبها هشدار هواشناسی زاهدان بسته خبری شهرستان بمپور
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