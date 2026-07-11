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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

فرمانده سپاه چابهار: خونخواهی مردم سیستان برگ زرین تاریخ اسلام است

فرمانده سپاه چابهار: خونخواهی مردم سیستان برگ زرین تاریخ اسلام است

چابهار- فرمانده سپاه چابهار گفت: خونخواهی مردم سیستان، برگ زرین تاریخ اسلام و نماد وفاداری به اهل‌بیت(ع) است.

سرهنگ محسن سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر  به مناسبت سالروز قیام تاریخی مردم سیستان در خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، این واقعه را یکی از درخشان‌ترین برگ‌های تاریخ اسلام و نماد وفاداری مردم این دیار به اهل‌بیت(ع) توصیف کرد.

فرمانده سپاه چابهار، با سلام و درود به مردم متدین، شریف و تاریخ‌ساز سیستان اظهار داشت: سالروز قیام تاریخی و بی‌نظیر خونخواهی مردم سیستان، تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست، بلکه بیانگر عمق ارادت دینی، غیرت حسینی و روحیه ظلم‌ستیزی مردمانی است که همواره در دفاع از ارزش‌های اسلامی پیشگام بوده‌اند.

وی افزود: پیش از آنکه قیام‌های گسترده‌ای در جهان اسلام شکل بگیرد، مردم سیستان با فریاد اعتراض و خونخواهی امام حسین(ع)، نام خود را به‌عنوان پیشگامان وفاداری به اهل‌بیت(ع) در تاریخ ثبت کردند؛ افتخاری که همچنان مایه مباهات این سرزمین است.

سرگلزایی تأکید کرد: این اقدام شجاعانه، گواه بیداری، بصیرت و وجدان آگاه مردمی است که هیچ‌گاه در برابر ظلم، ستم و بی‌عدالتی سکوت نکرده‌اند و همواره در مسیر دفاع از حق و حقیقت گام برداشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سالروز این قیام تاریخی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی درس‌های ماندگار عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، آزادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ فرهنگی که می‌تواند چراغ راه نسل‌های امروز و آینده باشد.

کد مطلب 6884874

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