سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری اظهار کرد: ممکن است شهروندان پیامک یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مانند ایتا، روبیکا و بله دریافت کنند که در آن ادعا شده از آنان شکایت شده و لینکی نیز برای مشاهده جزئیات ارسال شده است.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اینکه این پیام‌ها جعلی هستند، افزود: هیچ ابلاغیه قضایی که از طریق پیامک یا پیام برای افراد ارسال می‌شود، حاوی لینک نیست. بنابراین شهروندان باید از کلیک روی هرگونه لینک با عنوان ابلاغیه قضایی یا شکایت خودداری کنند، زیرا این روش یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: افرادی که احتمال می‌دهند شکایتی علیه آنان ثبت شده یا پرونده قضایی دارند، می‌توانند به‌صورت مستقیم با مراجعه به سامانه «ثنا» وضعیت ابلاغیه‌های خود را بررسی کنند و به هیچ عنوان به لینک‌های ناشناس اعتماد نکنند.

کیخا همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا و صفحات رسمی این پلیس گزارش کنند.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: هرگونه پیامک یا پیام با عنوان ابلاغیه قضایی که حاوی لینک باشد، قطعاً جعلی و با هدف کلاهبرداری ارسال شده است و شهروندان باید از باز کردن آن خودداری کنند.