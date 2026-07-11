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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

برگزاری مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب فردا در همه یگان‌های ارتش

برگزاری مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب فردا در همه یگان‌های ارتش

مراسم‌های گرامیداشت رهبر شهید انقلاب روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ تا ۸ صبح در کلیه یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و خانواده شهید ایشان در سراسر کشور، مراسم‌های گرامیداشت این شهید والامقام روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ تا ۸ صبح در کلیه یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

این مراسم‌ در ستاد ارتش، ستاد نیروهای چهارگانه آجا، مساجد، حسینیه‌ها و کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور با حضور فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سخنرانی و مرثیه‌سرایی در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6885087
محسن صمیمی

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