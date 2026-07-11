دستگیری ۳ سارقان و مالخر در شاهرود؛ ۱۷ فقره سرقت در پرونده متهمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابرات و اماکن خصوصی و ایجاد نارضایتی برای شهروندان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۱ آزادی مأمور بررسی پرونده شدند، ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و استفاده از شگردهای تخصصی موفق به شناسایی عاملان این سرقت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: پس از اطمینان از هویت متهمان، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه و هماهنگ، دو سارق سابقه‌دار را دستگیر کردند.

شائینی تصریح کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده و با انجام تحقیقات تکمیلی، یک مالخر که اموال سرقتی را از سارقان خریداری می‌کرد نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی با تاکید به اینکه پرونده با کشف ابعاد مختلف این سرقت‌ها تکمیل شد، اضافه کرد:

شائینی با اشاره به بازجویی‌های فنی و تخصصی از متهمان تصریح کرد: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۷ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات و اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهرستان شاهرود اعتراف کردند.