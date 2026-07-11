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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

دستبند پلیس بر دستان متهمان تحت تعقیب در گنبدکاووس

دستبند پلیس بر دستان متهمان تحت تعقیب در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری 36 متهم تحت تعقیب در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهارکرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام تحقیقات میدانی دقیق و گسترده موفق به شناسایی و دستگیری 36 تفر از متهمان متواری و تحت تعقیب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قضائی و قانونی لازم به مراجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.

کد مطلب 6885213

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